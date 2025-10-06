Habertürk
        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? KPSS sonuç tarihi belli oldu

        KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? KPSS sonuç tarihi belli oldu

        ÖSYM tarafından KPSS sonuçları duyurulacak. Genel Kültür, Yetenek sınavı 7 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi 13 ve 14 Eylül'de uygulandı. Sınava katılan adaylar KPSS sonucu için ÖSYM AİS ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 14:57 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 7-14 Eylül’de gerçekleşen KPSS sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Her test kendi içinde değerlendirilecek; örneğin Genel Yetenek testinde, doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanacak. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde yazan bilgiye göre 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Henüz saatine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

        3

        KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

