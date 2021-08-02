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KPSS soru ve cevapları YAYINDA! 2021 KPSS soru ve cevapları ÖSYM sayfası

2021 KPSS soru ve cevapları dün ki sınav sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Net sayılarını ve puan hesaplamalarını yapmak isteyen kamu personeli adayları merak içerisinde "KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte 2021 KPSS soru ve cevapları...

KPSS soru ve cevapları YAYINDA! 2021 KPSS soru ve cevapları ÖSYM sayfası

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek- Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusu KPSS sınavına katılan adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınava giren vatandaşlar geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav sorularını ve cevaplarını öğrenmek istiyor.

Hemen belirtelim ki KPSS soru ve cevapları sınavdan kısa süre sonra ÖSYM tarafından paylaşıldı.

KPSS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

KPSS SINAV SONUÇLARININ SORGULANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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