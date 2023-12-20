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        Haberler Gündem KPSS TERCİH EKRANI: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih kılavuzu ile başvuru tarihleri

        KPSS-2023/2 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile KPSS tercihleri nasıl yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2023/2 tercih kılavuzunu paylaştı. Tercih kılavuzu ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercih başvuruları başladı. Adaylar KPSS tercih işlemlerini ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte, "KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılır ve başvuru tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:04
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        ÖSYM'nin KPSS tercih kılavuzunu paylaşmasıyla tercih süreci başladı. Adayların KPSS-2023-2 kılavuzunda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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        KPSS TERCİH TARİHLERİ

        KPSS-2023/2 tercihleri kapsamında; bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme tarihleri açıklandı.

        ÖSYM'nin takvimine göre; adaylar KPSS tercihlerini 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır

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        ÖSYM, KPSS-2023/2 TERCİH KILAVUZUNU PAYLAŞTI

        ÖSYM yayımladığı duyuruda; "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

        Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

        KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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        KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        KPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        Adaylar, tercihlerini sisteme kaydettikten sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (50,00 TL) yatıracaklardır.

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        Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 28 Aralık 2023 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 28 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

        ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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