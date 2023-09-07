Haberler Gündem Eğitim KPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş! 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS sonuçlarının Ağustos ayının başında açıklanmasının ardından KPSS tercih süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Kamu personeli adayları ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2023 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 07.09.2023 - 09:09 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:09 facebook

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KPSS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de. Bilindiği üzere tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte KPSS tercih süreci de başlayacak. Hatırlanacağı gibi sonuçlar Ağustos ayı başında açıklandı. Peki, ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2023 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

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KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...