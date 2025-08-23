Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın evini arılar bastı

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, evlerinde yaşadıkları sorunla çileden çıktı. Kraliçe Camilla, Sandringham'da korkunç bir eşek arısı istilasıyla uğraştığını açıkladı.

Sandringham, 76 yaşındaki Kral Charles ve 78 yaşındaki Kraliçe Camilla'nın Norfolk bölgesinde oturduğu, kraliyet ailesinin geleneksel olarak Noel'i de kutladığı ikametgâhı.

Sandringham çevresine "Lütfen bu bölgede şu anda yüksek oranda yaban arısı aktivitesi olduğunu unutmayın" yazılı tabelalar asıldı.

The Sun Gazetesi'ne konuşan kraliyete yakın bir kaynak; "Kral Charles, çevreye olan sevgisiyle bilinir ancak herkes çok fazla yaban arısının ziyaretçiler için sorun olabileceğinin farkında. Yaban arıları ekosistemin kritik bir parçası ve kimse onlara zarar vermek istemez. Bu yıl normalden çok daha fazla yaban arısı görüldü, bu yüzden bu bir zorluk" dedi.

REKLAM

Kraliçe Camilla'nın, Wiltshire'daki özel konutundaki arı yoğunluğunun da büyük bir karışıklığa yol açtığı bildirildi. Camilla, ilk eşi Andrew Parker Bowles'tan ayrıldıktan sonra 1996 yılında Wiltshire kırsalında bulunan Ray Mill House adlı mülkü satın almıştı.