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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kral Charles'ın taç giyme törenine Prens Harry'nin katılacağı duyuruldu.

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  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen İngiltere Kralı III. Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs'ta yapılacak.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    Etkinliğe onlarca dünya lideri ve sanatçının da katılması beklense de törende performans sergilemesi istenen Adele, Harry Styles, Spice Girls, Elton John gibi pek çok sanatçı ve grup daveti çeşitli bahanelerle reddetmişti.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    Netflix'teki belgeseli ile kraliyetteki yaşamlarını ifşa eden Kral'ın oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı ise merak konusu olmuştu.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    Kraliyet davetiye gönderdiklerini açıklamış, çiftin sözcüleri de davetin kendilerine ulaştığını belirtse de nihai karar açıklanmamıştı.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    Buckingham Sarayı bugün yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de babası Kral III. Charles'ın taç giyme törenine katılacağını duyurarak, aylardır süren spekülasyonlara son verdi.

     
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan'ın, çiftin iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte California'da kalacağını ve törene katılmayacağını da sözlerine ekledi.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    Diğer kraliyet üyelerinin ise törene tam kadro olarak katılması bekleniyor. 
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    KRALİÇE OLARAK ANILACAK

    Öte yandan İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından bu yana Konsort Kraliçe olarak anılan Kral Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı'nın hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez Kraliçe Camilla olarak geçtiğimiz günlerde yer aldı.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen 'Kraliçe' olarak anılacak.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    ROTASI AÇIKLANDI

    Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kral Charles'ın tören rotası da açıklanmıştı.

    Buna göre taç giyme töreninin yapılacağı gün kraliyetin en yeni faytonu olan Elmas Jübile Faytonu ile saraydan Westminster Katedrali'ne doğru yola çıkacak. İlk kez 2014'te Kraliçe Elizabeth'in parlamentonun açılışına giderken kullandığı faytonla saray ile Trafalgar Meydanı arasındaki The Mall Caddesi'ni kat edecek tören kıtası, buradan Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da üzerinde bulunduğu Whitehall Caddesi'ne dönecek. 
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    Tören kıtası, Whitehall'u geçtikten sonra Westminster Katedrali ve İngiltere Parlamentosunun da bulunduğu Parlamento Meydanı'na ulaşacak ve yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kral Charles taç giymek için katedrale girecek.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    Törende Kral Charles'a Aziz Edward tacı giydirilecek. Yaklaşık 2,5 kilo ağırlığındaki tacın katedral dışına çıkarılması yasak olduğu için buradan sonraki noktada ise başka bir taç devreye girecek. Taç giyme töreninin dini olarak en önemli anında Kral'ı kutsamak için kullanılacak kutsal yağ ise kartal şekilli yağdanlıktan taç giyme kaşığına dökülecek. Kral Charles'ın önünde taç giyme sonrası gücü ve sorumluluğu temsil eden keskin kılıç ile merhameti temsil eden küt uçlu kılıcı taşıyan görevliler yürüyecek.

    Kral ise şövalyeliği simgeleyen bir kılıç kuşanacak. Aziz George haçı taşıyan yüzüğü takacak Kral, taç giyme sonrası geçit töreninde dini gücü temsil eden asa ve küre taşıyarak yürüyecek.
  • Kral Charles'ın taç giyme törenine katılacaklar mı? Harry ve Meghan kararını açıkladı

    * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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