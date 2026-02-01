Habertürk
        Kral Charles'ın ünvanları alınan kardeşi Andrew, yine Esptein belgelerinden çıktı

        Adı, daha önce de cinsel istismar ve fuhuş hükümlüsü Jeffrey Epstein ile anıldığı için prens ünvanını kaybeden Andrew, bu defa Epstein dosyalarından çıkan fotoğraflarla manşetlerde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:47
        Yine Epstein belgelerinden çıktı
        ABD'nin Adalet Bakanlığı'ndan pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in cinsel istismar dosyalarına ilişkin son yayınlanan belgelerde, Kral Charles'ın ünvanları alınan kardeşi Andrew da çıktı. Fotoğraflarda, eski prens, dört ayak üzerinde, yerde yatan bir kadın veya kız çocuğunun üzerine eğilmiş halde görülüyor.

        Görüntülerin ne zaman veya nerede çekildiği belirsiz. İngiliz basını, manşetlerinde geniş yer verdiği fotoğraflarla birlikte, Andrew için 'Yazıklar olsun' başlıkları attı.

        Bu fotoğraflar, daha önce de adı Epstein ile anılan ve bu nedenle dışlanan kraliyet üyesi üzerindeki siyasi baskıyı artırdı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Andrew Mountbatten-Windsor'ı, hapiste ölen cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkında ABD Kongresi önünde ifade vermeye çağırdı.

        En son Epstein belgeleri ayrıca, Jeffrey Epstein ile Andrew Mountbatten-Windsor arasında Ağustos 2010'da gerçekleşen bir e-posta yazışmasını da içeriyor. Bu yazışmada, Epstein, kraliyet ailesi üyesini Londra'da bir 'arkadaşıyla' akşam yemeğine davet ediyor. Mountbatten-Windsor, o kişiyi görmekten memnuniyet duyacağını belirterek Epstein'den iletişim bilgilerini vermesini istiyor. Jeffrey Epstein daha sonra bu kişiyi "zeki, güzel, güvenilir" 26 yaşında bir Rus olarak tanımlıyor.

        Mesajların, Jeffrey Epstein'in reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs suçunu kabul etmesinden iki yıl sonra gönderildiği anlaşıldı. Bir aydan fazla bir süre sonra, başka bir e-posta dizisinde, Epstein ve Mountbatten-Windsor, Londra'da buluşma planları yapıyor. Mountbatten-Windsor, çok fazla mahremiyet sağlayabilecekleri Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği öneriyor.

        Jeffrey Epstein ve suç ortağı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell
        Jeffrey Epstein ve suç ortağı olan sevgilisi Ghislaine Maxwell
        #kraliyet
        #Prens Andrew
        #Kral Charles
        #Jeffrey Epstein
        #epstein dosyası
