Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi taç giyme töreni portreleri tanıtıldı

Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi taç giyme portreleri tanıtıldı. 6 Mayıs 2023'te gerçekleşen çiftin tahta çıkışının ikinci yıl dönümünü kutlamak için Buckingham Sarayı, iki tabloyu dün gün yüzüne çıkardı.

Kral Charles, Peter Kuhfeld tarafından; Kraliçe Camilla ise Paul S. Benney tarafından resmedildi. Buckingham, kraliyet ailesinin sanatçıları kendi portreleri için bizzat seçtiğini ve hem Kuhfeld hem de Benney'nin daha önce sanat komisyonlarında kraliyet ailesiyle işbirliği yaptığını belirtti.

Charles, St. James Sarayı'ndaki Taht Odası'nın fon olarak yer aldığı portresi için beş oturumda poz verdi. Portrede, kralın solundaki bir masanın üzerinde duran İmparatorluk Devlet Tacı yer alıyor. Charles, Mayıs 2023'teki taç giyme töreninde giydiği Devlet Cübbesi'nin yanı sıra donanma üniforması, madalyaları ve nişanlarıyla tasvir edildi.

Camilla da, Clarence House'daki Bahçe Odası'nda görüldüğü portresi için altı oturumda poz verdi. Kraliçe Mary'nin 1911'deki taç giyme töreni için ilk kez hazırlanan tacının görüldüğü portrede Camilla, Malikane Cübbesi'nin yanı sıra İngiliz tasarımcı Bruce Oldfield tarafından taç giyme töreni için özel olarak tasarlanan fildişi rengi elbiseyi giymiş olarak resmedildi.