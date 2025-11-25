Kral Kaybederse final mi, son bölüm ne zaman? Kral Kaybederse neden bitiyor?

KRAL KAYBEDERSE 28.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kral Kaybederse 28.bölüm bu akşam Star TV’de!

Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer. Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser’e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.

Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan’ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra’nın sınır tanımayan tavırları, Kenan’ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır. Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına merhaba der.