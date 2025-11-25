Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kral Kaybederse final mi, son bölüm ne zaman? Kral Kaybederse neden bitiyor?

        Kral Kaybederse final mi, son bölüm ne zaman? Kral Kaybederse neden bitiyor?

        Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse her Salı izleyiciyle buluşuyordu. Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar gibi ünlü oyuncuların rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı ve "son üç bölüm" başlığı dikkat çekti. Peki Kral Kaybederse final mi, son bölüm ne zaman, neden bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kral Kaybederse dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Yayınlana fragmanda son üç bölüm detayı dikkat çekti. Belirtilen bölüm sonrası dizinin hikâyesi tamamlanarak ekran macerası sona erecek. Peki Kral Kaybederse neden bitiyor?

        2

        KRAL KAYBEDERSE NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

        Fragmanda 'Son üç bölüm' başlığı dikkat çekerken, dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da 'Finale son 3 bölüm' ifadesi yer aldı.

        Kral Kaybederse, 9 Aralık 2025 Salı günü ekrana gelecek 30. bölümüyle final yapacak. Dizinin final sebebi bilinmiyor.

        3

        KRAL KAYBEDERSE 28.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kral Kaybederse 28.bölüm bu akşam Star TV’de!

        Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer. Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser’e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.

        Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan’ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra’nın sınır tanımayan tavırları, Kenan’ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır. Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına merhaba der.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt