Kral Midas tarihin gizemli olan krallarından bir tanesi olarak efsanesi dilden dile destansı bir şekilde anlatılmıştır. Kral Midas Gordion kentinde yaşamış olan Frigya Kralı olarak efsanevi bir şekilde alınır. Krallara adım atışı yaşam biçimi ölümü ile birlikte onun efsaneleri tarih içerisinde özel bir yer edinmiştir. Kral Midas milattan önce 738 ile milattan önce 696 yılları arasında Gordion kendi içerisinde krallığını sürdürmüştür. En çok dinlenen efsaneleri arasında yer alan Midas'ın Kulakları oldukça önem taşır. Yaşamış olduğu dönem içerisinde yaptığı çalışmalar ve araştırmalar sayesinde farklı bir öneme sahip olan Kral Midas Frigya halkı için geçerli olmamıştır. Halkını çok fazla sevmeyen ve onlara nefret etme derecesine getiren Midas bu şekilde İntiba bırakmıştır. Kral Midas'ın bu efsanesi nasıl ortaya çıkmıştır?

Midas'ın Kulakları

Kır Tanrısı Pan ile Yunan Tanrısı Apollon arasında yapılacak olan bir müzik yarışması için Kral Midas yargıç olarak bulunması istenmiş ve onun yer alması uygun görülmüştür. Midas’ın oyu Pan adına olurken diğer yargıç ise Apollon için oy kullanmıştır. Apollon Midas’a oy vermediği için sinirlenmiş güzel müzikten anlamayan bir insan olduğunu ancak eşekkulaklarına yakışacak şekilde kulakları olduğunu söyleyerek Midas'ın kulaklarını eşekkulağına çevirmiştir. Efsane bu ya Midas artık bu kulaklarla halkın arasında dolaşmaya başlamaktadır. Kral Midas bu kulaklarını gizlemeye çalışır susar ve kimselere anlatmaz. Ancak bir gün berbere gittiği zaman Midas’ın kulağını fark eden berber bunu kimseye anlatmaz. Ama bir süre sonrasında artık dayanamadığı için anlatması gerektiğini düşünerek bir kuyuya gider ve bu Midas’ın sırrını kuyuya haykırır. Efsaneye göre kuyu suları sulara sazlara ve bu şekilde ulaşır ve Midas’ın kulakları her taraftan duyulmaya başlar. Halk Midas'la dalga geçmeye ve ona hakaret etmeye başlayarak gölge oyunları ya da taklitlerle onu sürekli olarak rencide ederler. Kral Midas bunlara daha fazla dayanamaz ve kulaklarını kestirmeyi düşünür ve bu uygulamayı yapar ancak bir süre sonra fark eder ki kulakları Sarmaşık şeklinde eski halinden daha fazla kötü bir görünüm içinde büyümeye başlar. Tanrı'ya yalvararak ondan yardım ister Tanrı Midas’ı affeder; ancak onu da sessizce öldürür ve mezara gömer.

Altın Midas

Şarap Tanrısı Dionysos Yoldaşı satiros yolu bir gün Frigya’yı gezerken Midas’ın gül bahçesine yolu düşer ve orada uykuya dalar Midas onu bulur ve 10 gün süresince misafir ederek onu ağırlar bundan çok etkilenen Diyonisos krala istediği bir dileği yerine getireceğini ifade eder. Kral Midas ondan dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini istediğini belirtir. Dionysos bu isteğini yerine getirdikten sonra Midas artık memnun bir şekilde birçok altına sahip olur ancak içecek yiyecek eline ne aldıysa her şeyin altın olması onu zora sokmaya başlar ve bundan vazgeçtiğini söyleyerek tekrar yardım ister. Ona paktolos Irmağı'nda yıkanmasını söyleyerek düzeleceğini belirtir Kral Midas bunu gerçekleştirir ve eski haline tekrar döner.