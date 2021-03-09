Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Kraliçe 2. Elizabeth'in, Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamadığı iddiası

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamayı reddettiği öne sürülürken, oğlu tarafından suçlanan Prens Charles da gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in, Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevaben hazırlanan açıklamayı imzalamadığı iddiası
AA

Times gazetesine göre, Kraliyet, dün Prens Harry ve eşinin suçlamaları konusunda bir açıklama hazırladı ancak Kraliçe 2. Elizabeth, "ailenin çifte olan sevgisini ve endişesini dile getirdiği" açıklamayı imzalamayı reddetti. Kraliçe'nin verilecek cevap için daha fazla zaman istediğine inanıldığı belirtildi.

Bu arada Prens Harry'nin babası Prens Charles, röportajın ardından ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Geçici bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezine dönüştürülen Londra'daki bir kiliseyi ziyaret eden Prens Charles'a röportaj hakkında ne düşündüğü soruldu.

Yerel haber ajansı PA, soruyu cevapsız bırakan Prens Charles'ın "kıkırdadığını" iddia etti.

ÇİFTİN İDDİALARI

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB, "aşı milliyetçiliği" suçlamasını reddetti
DÜNYAAB, "aşı milliyetçiliği" suçlamasını reddetti
AB: Rusya dezenformasyonda en çok Almanya'yı hedef alıyor
DÜNYAAB: Rusya dezenformasyonda en çok Almanya'yı hedef ...
SON DAKİKA! Putin: Karbon salınımını azaltmak Rusya'ya zarar verecek şekilde olmamalı
DÜNYAPutin: Karbon salınımını azaltmak Rusya'ya zarar ...
Milli Savunma Bakanı Akar ile Rumen mevkidaşı bir araya geldi
DÜNYAMilli Savunma Bakanı Akar ile Rumen mevkidaşı bir ...
SON DAKİKA: Meksika’da sıcak hava balon turunda korku dolu anlar! - Haberler
DÜNYAMeksika’da sıcak hava balon turunda korku dolu anlar!
ALARM| Son dakika: Rusya, New York Times'ın haberiyle alarma geçti! - Haberler
DÜNYARusya, New York Times'ın haberiyle alarma geçti!
SON DAKİKA: Gürcistan’da din adamları ile cemaat birbirine girdi: Ahşap balkon çöktü! - Haberler
DÜNYAGürcistan’da din adamları ile cemaat birbirine girdi!
İran'da Devrim Muhafızları komutanı cumhurbaşkanlığına aday oldu!
DÜNYAİran'da Devrim Muhafızları komutanı ...
SON DAKİKA: Beyaz Saray’dan Prens Harry ve Meghan Markle röportajı hakkında yorum! - Haberler
DÜNYABeyaz Saray’dan Prens Harry ve Markle röportajı ...
Sputnik V aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşma imzalandı
DÜNYASputnik V aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşma ...