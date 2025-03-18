İngiltere Kraliçesi Camilla, Fransa'da tecavüz mağduru olarak hem kendisine saldıran erkeklere hem de eşine karşı verdiği yasal mücadeleyle tanınan Gisèle Pelicot'ya kişisel bir destek mektubu gönderdi.

Gisèle Pelicot, yaklaşık 10 yıl boyunca kocasının teşvik ve organize ettiği erkekler tarafından uyuşturucu ilaç verilerek tecavüze uğramış ve mahkeme sürecinde gizli kalma hakkını kullanmayı reddederek, mağdur kadınlara cesaret vermek istemişti.

Duruşmanın açık yapılmasını isteyen Gisèle Pelicot; "Tecavüze uğrayan tüm kadınların 'Madam Pelicot bunu yaptı, ben de yapabilirim' demesini isterim. Artık utanmalarını istemiyorum" demişti.

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Buckingham Sarayı, uzun zamandır aile içi şiddet ve cinsel şiddet konusunda kampanya yürüten Kraliçe Camilla'nın, Gisèle Pelicot'nun yaşadıklarından "çok etkilendiğini ve onun olağanüstü cesaretini takdir etmek istediği" için ona bir mektup gönderdiğini açıkladı. Buckingham Sarayı, özel mektubun içeriği hakkında yorum yapmayı reddetti.

Gisèle Pelicot'nun avukatı Antoine Camus, Le Monde'a verdiği demeçte; "Mücadelesini Britanya Kraliyet Ailesi'ne duyurmayı başardığını görmek onu çok şaşırttı, duygulandırdı ve epey gururlandırdı" diye konuştu.

Aralık ayında, Fransız şehri Avignon'da görülen tecavüz davasında Gisèle Pelicot'nun 72 yaşındaki eşi Dominique Pelicot 20 yıl hapse mahkum edildi. Dominique Pelicot, eşi Gisèle Pelicot'yu uyutarak erkeklerin tecavüzünü teşvik ve organize ettiği suçunu kabul etti.

Davada eşi Dominique Pelicot da dâhil 51 erkek, 10 yıl boyunca Gisèle Pelicot'ya tecavüz etmekle suçlanıyordu. Dominique Pelicot'nun düzinelerce yabancıyı eşine tecavüz etmesi için tutup bunu filme almak suçlarından hapse atılması sürecinde, Gisèle Pelicot tecavüz kültürüne karşı cesaret sembolüne dönüştü. Geçen sonbaharda Fransa'da üç ay süren toplu tecavüz davasında 51 erkek toplam 428 yıl hüküm giydi.