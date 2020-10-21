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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'nde görevlendirilmek üzere yatılı temizlik görevlisi arandığı duyuruldu. Windsor'da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için çalışacak temizlikçinin yıllık maaşı 19.140 pound (Yaklaşık 200 bin lira) olarak açıklandı. İş başvuruları Kraliyet Ailesi'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre kraliyet ikametgahında yaşayacak olan kişinin, saraydaki etkinliklerin yanı sıra, iç mekanların ve eşyaların bakımından sorumlu tutulacağı belirtildi.

Yeterli deneyimin veya İngilizce yeterliliğinin aranmadığı iş başvurusunda yeni beceriler öğrenme konusunda istek duyulması gerektiği eklendi.

STAJYERLİK PROGRAMINA DAHİL EDİLECEK

Başvurusu kabul gören adayın stajyerlik programına dahil edileceği ve bir akıl hocasıyla 13 ay çalıştıktan sonra sonra kalıcı ekibe dahil edileceği ifade edildi.

Kraliçe Elizabeth, Covid-19 salgını başlayınca, yılın geri kalanında gerçekleştireceği tüm önemli etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı. II. Elizabeth pandeminin ortaya çıkışından 7 ay sonra veliaht Prens William ile birlikte Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etmişti.