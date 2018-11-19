Kraliyet Ailesi'nden Meghan Markle'e uyarı: "Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin"
19.11.2018 - 11:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek, Kraliyet Ailesi'ne katılan ve geçtiğimiz haftalarda hamilelik haberiyle gündemde olan Meghan Markle'ın saray içerisinde huzursuzluk yarattığı ve kıyafet tercihleri nedeniyle uyarıldığı öne sürüldü. İngiliz basını Sussex Düşesi'nin "Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin" şeklinde uyarılar aldığını iddia etti
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Prens Harry ile evlenerek İngiliz Kraliyet Ailesi'ne katılan Meghan Markle'ın Kensington Sarayı'nda ortalığı karıştırdığı öne sürüldü.
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İngiliz basını, Kraliyet Ailesi'ne girdikten hem alışkanlıkları hem de giyim tercihiyle Markle'ın birçok kez uyarı aldığını yazdı.
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Mail on Sunday'e konuşan Kraliyet Ailesi içindeki kaynaklar, yetkili ve görevlilerin uyarılarına rağmen Markle'ın kıyafet tercihlerinin başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere birçok kişinin tepkisini çektiğini ifade etti.
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Hatta Kraliçe'nin 37 yaşındaki Düşes'in Givenchy tarafından yapılan gelinliği giymesine izin verdiği fakat daha sonra giydiği kıyafetleri onaylamadığı iddia edildi.
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Kensington Sarayı'ndan kaynaklar, "Meghan'a daha az Hollywood yıldızı ve daha çok bir soylu gibi giyinmesi konusunda uyarılar yapıldı" dedi.
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Markle'ın Hamilton Müzikali'nde siyah renkte bir elbise tercih etmesinden rahatsızlık duyulduğu da eklendi. Çünkü siyah genelde yas döneminde tercih ediliyor.
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Ancak Kraliyet Ailesi'nde kıyafet krizinin haziran ayındaki Cheshire ziyaretinde arttığı belirtildi. Meghan'ın ziyaret için şapka takmayı reddetmesi tartışmaları alevlendirdi. Kraliçe'nin şapka takacağını açıklamasının ardından aynısını yapmasını gereken Meghan, şapkayla ziyarette bulundu.
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Ayrıca Meghan Düşes'in sabahları saat 5'te ayağa kalktığı ortaya çıktı. Markle'ın saray içerisindeki bu enerjinin birçok saray çalışanı ve Kraliyet Ailesi üyesi tarafından tepki çektiği öne sürüldü
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