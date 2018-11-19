Kraliyet Ailesi'nden Meghan Markle'e uyarı: "Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin"

Mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek, Kraliyet Ailesi'ne katılan ve geçtiğimiz haftalarda hamilelik haberiyle gündemde olan Meghan Markle'ın saray içerisinde huzursuzluk yarattığı ve kıyafet tercihleri nedeniyle uyarıldığı öne sürüldü. İngiliz basını Sussex Düşesi'nin "Daha az Hollywood yıldızı gibi giyin" şeklinde uyarılar aldığını iddia etti