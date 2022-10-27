Bunun da saray çevresinde endişeye yol açtığı ve kardeşler arasında ilişkinin daha da kopma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.

Kitabın düzenlenen kısımları ve iddialara ilişkin The New York Times, Sussex Dükü ile Düşesi ve yayınevi Penguin Random House ile iletişime geçti ancak talepleri reddedildi.