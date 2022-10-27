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Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyesi olan Prens Harry, eşi Meghan Markle ve çocukları ile birlikte kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye yerleşmişti. Prens Harry'nin çıkaracağı ve sarayda yaşadıklarını anlatacağı anı kitabının yayım tarihi belli oldu.

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  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

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  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

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  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

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  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

    Kasım'da raflarda olması beklenen kitabın 10 Ocak'ta satışta olacağı yayınevi tarafından açıklandı.
  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

    Daily Mail ayrıca, Prens Harry'nin kitapta yer alan bazı detayların Kraliçe'nin ölümünün ardından düzenlenmesini istediği ancak bunun mümkün olup olmayacağının belirsiz olduğunu da belirtti.
  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

    Penguin Random House, Harry'nin hayat hikayesinin haklarını güvence altına aldığını açıkladığında, kitabın halkın gözünde çocukluğunu, Ordu kariyerini ve Afganistan'daki görevlerini, bununla birlikte ayrıca Meghan ile evliliği ile baba olmasını kapsayacağını söylenmişti. Ancak daha fazlasının açıklanacağı belirtilmişti.
  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

    Prens Harry'nin, Charles-Diana evliliğinin çöküşü için suçladığı üvey annesi Cornwall Düşesi'ne dair detaylara kitapta yer vereceği tahmin ediliyor.
  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

    Kitapta en çok rağbet gören kısımların kardeşine değindiği kısımlar olması bekleniyor. Prens Harry'nin evliliği ve görevden ayrılması sonrası abisi ile yaşadığı gerginliğe değinmesine kesin gözüyle bakılıyor.
  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

    Bunun da saray çevresinde endişeye yol açtığı ve kardeşler arasında ilişkinin daha da kopma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.

    Kitabın düzenlenen kısımları ve iddialara ilişkin The New York Times, Sussex Dükü ile Düşesi ve yayınevi Penguin Random House ile iletişime geçti ancak talepleri reddedildi.
  • Kraliyet sırları ifşa olacak: Prens Harry'nin kitabının tarihi belli oldu - En son haberler

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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