Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kreatin doğru kullanımı: Kreatin nedir, faydaları neler ve nasıl kullanılır?

        Kreatin doğru kullanımı: Kreatin nedir, faydaları neler ve nasıl kullanılır?

        Spor salonuna gidenlerin dilinden düşmeyen bir takviye var: kreatin. Hacim almak isteyen de kullanıyor, performans artırmak isteyen de. Ama işin ilginci, çoğu kişi ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Kimi "kilo yapar" diye çekiniyor, kimi "kası su tutar" deyip bırakıyor. Oysa ki kreatin nedir, ne işe yarar, nasıl ve ne zaman alınmalı gibi temel sorulara hâkim olursan, bu takviyeden maksimum verim almak mümkün. Yanlış kullanımda ise fayda değil, hayal kırıklığıyla karşılaşmak işten bile değil.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kreatin doğru kullanımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kreatin, kaslara enerji sağlayan, vücutta doğal olarak da bulunan bir amino asit türevidir. Özellikle kısa süreli, yüksek yoğunluklu egzersizlerde performansı artırır ve kas kütlesinin korunmasına yardımcı olabilir. Ancak etkisini görmek için sadece kullanmak yetmez; kreatin doğru kullanımı, zamanlaması, miktarı ve kullanım süresi gibi detaylara dikkat etmek gerekir. Peki kreatin nasıl kullanılır, herkes için uygun mu ve uzun vadede faydası gerçekten var mı?

        KREATİN NEDİR?

        Kreatin, karaciğer, böbrek ve pankreasta üretilen; et, balık gibi hayvansal gıdalarda da bulunan bir bileşiktir. Vücudun enerji üretim sürecinde özellikle kaslara destek sağlar. Kısaca, kas hücrelerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi daha hızlı üretmesine yardımcı olur.

        REKLAM

        Vücutta doğal olarak 2-3 gram civarında kreatin bulunur. Takviye olarak alındığında bu miktar artırılarak spor performansı ve kas dayanıklılığı artırılabilir. En yaygın kullanılan formu kreatin monohidrattır çünkü hem en çok araştırılan hem de en etkili form olarak kabul edilir.

        KREATİN FAYDALARI NELER?

        Kreatin faydaları neler? sorusunun cevabı, spor yapanlar için bir hayli güçlü:

        • Kas gücünü ve performansını artırabilir. Özellikle kısa süreli, yoğun egzersizlerde işe yarar.
        • Kas kütlesinin korunmasına ve artışına destek olabilir.
        • Egzersiz sonrası toparlanma süresini kısaltabilir.
        • Beyin fonksiyonlarını destekleyebileceğine dair bazı araştırmalar da mevcut.
        • Kas yorgunluğunu azaltabilir, özellikle kreatin eksikliği yaşayan bireylerde.

        Sadece vücut geliştiriciler değil, futbolculardan yüzücülere kadar pek çok sporcu bu nedenle kreatin takviyesine başvurur. Ayrıca bazı sağlık koşullarında (kas erimesi hastalıkları gibi) doktor kontrolünde destek ürünü olarak da kullanılır.

        REKLAM

        KREATİN NASIL KULLANILIR?

        En çok kafa karıştıran konu: Kreatin nasıl kullanılır? Genelde iki farklı yaklaşım vardır:

        • Yükleme yöntemiyle kullanım
        • İlk 5–7 gün boyunca günde 20 gram (4’e bölünerek) alınır.
        • Ardından günde 3–5 gram ile devam edilir (idame dönemi).

        Bu yöntemle kreatin depoları hızlıca dolar ama bazı kişilerde mide şişkinliği, kramp gibi yan etkiler yapabilir.

        • Direkt düşük dozla başlama
        • Günde 3–5 gram kreatin alınır, yükleme yapılmaz.
        • Etki biraz daha geç başlar ama vücut yavaşça adapte olur.

        Her iki yöntemde de günlük tutarlılık çok önemlidir. Kreatin, tek seferlik alınan bir şey değil; depo mantığıyla çalışır. Her gün alınmalı, spor yapılan günlerde ise tercihen antrenman sonrası veya öğünle birlikte tüketilmelidir.

        REKLAM

        KREATİN DOĞRU KULLANIMI

        Kreatin doğru kullanımı, sadece gramaj değil; zamanlama, su tüketimi ve destekle birlikte alınması gibi detayları da kapsar:

        • Bol su içilmeli. Kreatin kaslara su çeker, yetersiz su alımı kas kramplarına neden olabilir.
        • Karbonhidratla birlikte almak, emilimini artırır. Örneğin antrenman sonrası meyve suyu veya karbonhidrat içerikli öğünle birlikte alınabilir.
        • Antrenman olmayan günlerde de aynı saatte alınmaya devam edilmeli.
        • Spor yapılmıyorsa sürekli kullanım şart değil. Ara verilebilir.

        Bazı kişilerde mide hassasiyeti yaratabilir. Bu durumda toz yerine kapsül formu tercih edilebilir veya alım dozu azaltılabilir.

        KİMLER DİKKATLİ KULLANMALI?

        Kreatin, sağlıklı bireyler için genelde güvenlidir ama şu durumlarda doktora danışmadan kullanılmamalıdır:

        • Böbrek rahatsızlığı olanlar
        • Hamile ve emziren kadınlar
        • 18 yaş altı bireyler
        • Diyabet ya da yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olanlar

        Ayrıca “sürekli kullanım zararlıdır” algısı bilimsel olarak tam desteklenmese de, bazı uzmanlar 3 ay kullanım – 1 ay ara şeklinde döngü önerir. Kreatin, doğru kullanıldığında hem performansı artırabilir hem de kas gelişimini destekleyebilir. Ancak işe yaraması için istikrar ve doğru doz oldukça önemlidir. “Bir kere aldım, hiçbir şey olmadı” demek, kreatinin mantığını bilmemekten kaynaklanır. Kreatin nasıl kullanılır, ne zaman alınır, suyla mı yemekle mi alınmalı gibi sorulara dikkat edildiğinde bu takviyeden ciddi verim alınabilir. Yani özetle; kreatin işe yarar ama disiplinli kullanıldığında. Yoksa tozdan öteye geçemez.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        Genç kadın ağlattı! Yürek yakan kaza!
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Eski eşi ile baldızını öldürmüştü! 2 kez müebbet istenmişti!
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İki kardeşi vahşice öldürdü! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        Bill Gates tüm servetini bağışlayacak!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!