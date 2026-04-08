Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kredi kartı borç yapılandırması nasıl yapılır, son tarih ne zaman? BDDK vergi borcu yapılandırma 2026 ne zaman?

        Kredi kartı borç yapılandırması nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından devreye alınan 2026 borç yapılandırma düzenlemesiyle, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya varan taksit imkânı getirildi. Özellikle yüksek faiz ve ödeme zorluklarıyla mücadele eden milyonlarca kişi için büyük önem taşıyan uygulamada, başvuru süreci hız kazanırken şartlar ve detaylar da netleşmeye başladı. Peki, borç yapılandırması nasıl yapılır? BDDK vergi borcu yapılandırma 2026 ne zaman? İşte Borç yapılandırma için son tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 15:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için geri sayım başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe alınan yeni düzenleme kapsamında sunulan uzun vadeli ödeme seçenekleri yoğun ilgi görürken, başvuru süresinin sona yaklaşması dikkat çekiyor. Borçlarını daha düşük taksitlerle ödemek isteyen vatandaşlar, son başvuru tarihi ve uygulanacak faiz oranlarına ilişkin detayları yakından takip ediyor. İşte bilgiler...

        2

        KİMLER YAPILANDIRMADAN YARARLANABİLİR?

        Son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile 29 Ocak 2026'dan önce kullandırılmış ve bu tarih itibarıyla anapara ve/ veya faiz ödemeleri otuz günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil) sahipleri olan vatandaşlar yapılandırmadan yararlanabilir.

        3

        YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

        Yapılandırma için vade seçenekleri 48 aya kadar çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre de uygulanacak akdi faiz oranı, ilan edilen aylık referans oranını aşamayacak. Bu da yüzde 3.11 olarak belirlendi.

        4

        BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

        BDDK tarafından 3 ay olarak belirlenen başvuru süresi 29 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar, yapılandırma hakkından yararlanamayacak.BDDK yapılandırma vadesi olarak 'en fazla 48 ay' sınırı belirledi. Tüketiciler isterlerse daha kısa vadelerde borçlarını bitirebilecek. Böylece daha az faiz ile kısa sürede borçlarından kurtulabilecek. Her tüketici ödeme imkanına göre vade belirleyebilecek.

        5

        ÖDEMELER HANGİ YÖNTEM İLE YAPILACAK?

        Kredi kartında yapılandırılan aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılmayacak.

        6

        KREDİ KARTI TEKRAR KULLANILABİLECEK Mİ?

        Yapılandırmadaki kredi kartı limiti olduğu sürece kullanılabilecek. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı, limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

        7
        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
