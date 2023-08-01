BDDK'dan kredi kartı taksit düzenlemesi! Kredi kartı taksit kalktı mı?
Kredi kartı taksit düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklandı. BDDK, yurt dışı seyahat, havayolu ve konaklama kredi kartıyla taksit sınırında değişiklik yaptı. işte 2023 BDDK kredi kartı taksit düzenlemesine ilişkin merak edilen detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksitlendirme kararına ilişkin düzenlemeyi açıkladı. Ekonomiye ilişkin önemli kararlar alan BDDK, yurt dışı seyahat, havayolu ve konaklamalarında kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişiklik yaptı. Gelişmenin ardından kredi kartı sahipleri "Kredi kartı taksit kalktı mı?" sorusuna yanıt aradı. işte 2023 BDDK kredi kartı taksit düzenlemesi...
BDDK'DAN TAKSİTLERE SINIRLAMA ADIMI
Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımları yolu ile tüketimi kesmeye çalışırken BDDK da yine aynı kapsamda TCMB'nin adımlarına destek olacak bir kararı açıkladı. BDDK, talep enflasyonunu dizginlemek için kredili harcamaları kısma adımı olarak önemli iki karara imza attı. Buna göre BDDK, kredi kartı ile yapılan yurt dışı havayolu bilet alımları ve konaklama hizmetleri için taksitlendirmeyi kaldırdı. Kurum ayrıca bankaların bireysel kredi ve taşıt kredileri için uyguladığı sermaye yeterlilik kısıtlarını da sıkılaştırdı.
KREDİ KARTI TAKSİT KALKTI MI?
BDDK'nın açıklaması şöyle:
"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ÜÇ AYDA 1.8 MİLYAR DOLAR HARCADI
TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre ikinci çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67 artarak 1 milyar 766 milyon 639 bin doları buldu.
Bunun 1 milyar 611 milyon 638 bin dolarını kişisel, 155 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Söz konusu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72.7 artarak 2 milyon 877 bin 450 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 614 dolar olarak gerçekleşti.
Bireysel kredi faizleri yükselecek
BDDK ayrıca, konut hariç bireysel kredilerin tamamının (KMH ve kredi kartları dahil) risk ağırlığını yüzde 150'ye çıkardı. Bu sayede söz konusu faiz oranlarının artması sağlanacak. 2021’de risk ağırlıkları kartlarda 1-6 ay vadede yüzde 100, 6 aydan uzunlarda yüzde 150, ihtiyaç kredilerinde 1-12 ay vadede yüzde 100, 12 aydan uzunlarda yüzde 150’ye yükseltilmişti. Taşıt kredilerinde risk ağırlığı yüzde 75’ti.