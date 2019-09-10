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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'li otomotiv devi Ford'un kredi notunu Baa3'ten Ba1'e düşürdüğünü açıkladı.

Böylece, Moody's'in gözünden Ford yatırım yapılabilir seviyenin altına düştü.

Piyasalarda 'çöp' seviyesi olarak tanımlanan Ba1 notunun, Ford'un beklenin altında kalan gelirleri ve zayıf nakit akışı nedeniyle verildiği kaydedildi.

Öte yandan, şirketin kendini yüksek maliyetli bir yeniden yapılandırmanın içinde bulmasının da söz konusu notun verilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Ford'un dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'de satışlarının geçen yıl yüzde 37 oranında azalması da, ortaya çıkan tabloda etkili oldu.

PİYASA DEĞERİ ERİDİ

Uzun vadede ürün gamını yenileme, elektrikli modellere ayrılan bütçe ve diğer maliyetler ile birlikte 11 milyar dolarlık bir dönüşüm paketi açıklayan Ford, sadece bu yıl söz konusu plan çerçevesinde 3.5 milyar dolarlık harcama yaptı.

Sadece 2'inci çeyrekte kasasından 1.2 milyar dolar çıkan Ford'un, aynı dönemde net kârı da yüzde 86 gerileme ile 148 milyar dolara düştü.

Amerikan piyasalarının kapanışı sonrası gelen açıklama ile, Ford'un New York borsasında işlem gören hisselerinde yüzde 3.25 oranında değer kaybı yaşandı.

Şirketin piyasa değeri de 1.3 milyar dolarlık erime yaşadı.

Ford'un geçen yıl Baa2'den Baa3'e çekilen kredi notu ise, yatırım yapılabilir seviyenin en alt kısmını oluşturuyor.