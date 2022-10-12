Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? Kredi notunuzu yükseltmek için bunları yapın

Bankalardan sürekli red aldığınız kötü bir finansal geçmişe sahipseniz, yapmanız gereken ilk şey kredi notunuzu yükseltmektir! Bu, birkaç günde olabilecek bir süreç değildir ancak düşen kredi notunu yükseltebilirsiniz. Bunun için bankalara güvenilir bir ekonomiye sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekir.

ABONE OL
  • Kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? Kredi notunuzu yükseltmek için bunları yapın

    Düşük kredi notu; kişinin, bankalarla sorun yaşamasına yol açar. Kişi, bir bankadan ne kredi ne de kredi kartı alabilir. Bunu düzeltmek bir süreç gerektirse de kredi notu yükseltilebilir. Peki, kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? İşte, detaylar...
  • Kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? Kredi notunuzu yükseltmek için bunları yapın

    KREDİ NOTU NEDİR?

    Kredi notu, bankalarla olan finansal geçmişinizi anlatır. Bankalar, kredi veya kredi kartı almak isteyen müşterilerin önce kredi notuna bakar. 

    Yani, banka çapında yaptığınız her türlü işlemin kredi notunda bir karşılığı vardır. Kredi kartının borcunu geciktirmek, krediyi zamanında ödememek gibi durumlar kredi notuna olumsuz yansır.
  • Kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? Kredi notunuzu yükseltmek için bunları yapın

    DÜŞÜK KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

    Düşük kredi notunu birkaç günde yükseltmek mümkün değildir. Bunun için en az birkaç ay gerekir. Bu, banka ve kişi arasında yeniden bir güven oluşturmayla ilgilidir. Düşük kredi notunuzu yükseltmek için takip edebileceğiniz birkaç adım vardır; 
  • Kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? Kredi notunuzu yükseltmek için bunları yapın

    Borçlarınızı kapatın

    Kredi notunuzu yükseltmek için yapabileceğiniz ilk şey, tüm borçlarınızı kapatmaktır. 

    O ana kadar olan borcunuzu kapatmanız ve bunu uzun bir süre kesintisiz bir şekilde yapmanız gerekiyor. Örneğin, kredi kartı borcunuzu her ay düzenli ödemeli ve buna aralıksız devam etmelisiniz. 
  • Kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? Kredi notunuzu yükseltmek için bunları yapın

    Düşük limitli bir kredi kartı alın

    Kredi notunuzu yükseltecek diğer bir faktör ise düşük limitli bir kredi kartı kullanmaktır. Elbette, bu kredi kartına da düzenli ödeme yapmalı hatta hesap kesim tarihinden önce ödeme yapmalısınız. Bu, güvenilir bir finansal dengeniz olduğuna dair bir göstergedir. 
  • Kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? Kredi notunuzu yükseltmek için bunları yapın

    Düzenli gelirinizin olduğunu kanıtlayın

    Başka bir yöntem olarak da ilgili bankada vadesiz bir hesap açtıktan sonra maaş gibi düzenli gelirlerinizin bu hesaba yatırılmasını sağlamak olacaktır.

    Hatta, birkaç fatura için otomatik ödeme talimatı vermek; güvenilir ve disiplinli biri olduğunuzu gösterir. 
  • Kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? Kredi notunuzu yükseltmek için bunları yapın

    KREDİ NOTU PUANLARI NE ANLAMA GELİR?

    1 - 699 puan arası: En riskli gruptur. Bu grupta yer almanız halinde finansman başvurularınız reddedilir.

    700-1099 puan arası: Orta riskli grubu ifade eder. Bu grupta yer alıyorsanız başvurularınızın reddedilme olasılığı yüksektir.

    1100-1499 puan arası: Az riskli olarak nitelendirilen bu gruba dahilseniz gelirlerinize odaklı incelenen başvurunuzun kabul edilme olasılığı bulunmaktadır.
  • Kredi notu nedir ve nasıl düzeltilir? Kredi notunuzu yükseltmek için bunları yapın

    1500-1699 puan arası: İyi olarak nitelendirilen bu gruba ait bireylerin başvuruları yüksek ihtimalle kabul edilir.

    1700-1900 puan arası: Çok iyi olarak ifade edilen bu gruba dahilseniz başka nedenlerden kaynaklı pürüzler çıkmaması durumunda başvurularınızın onaylanabileceğini düşünebilirsiniz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.