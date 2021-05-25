Kremlin'den Belarus'a destek! 0:00 / 0:00

İHA

Belarus yönetiminin bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasının ardından Kremlin'den açıklama geldi.

Belarus'a yaptırım uygulanmasının da ele alındığı tartışmalara dahil olan Rusya, bu konuda Minsk yönetimini destekleyen ifadeler kullandı.

ULUSLARARASI KURALLARA UYGUN

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov uçağın Minsk'e indirilmesini uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştiğini savunarak, "Doğru değerlendirmek gerekirse uçağın güvenliğine dair tehditler vardı ve uluslararası kurallara uygun olarak incelemeler yapıldı" dedi.

Yolcuların güvenliğinin daha önemli bir konu olduğunu savunan Peskov sözlerinin devamında, "Uçaktaki sadece Rus yolcuların değil tüm yolcuların güvenliği önemli. Bu tehdidi en aza indirmek için görevliler tarafından önlemlerin alındığı söyleniyor" şeklinde konuştu.