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        Haberler Dünya Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması

        Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması

        Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini açıkladı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 01.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:15
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        Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması
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        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini açıkladı.

        Dün Reuters'a konuşan iki Türk kaynağın verdiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini söylemişti.

        İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması bekleniyor. Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da görüşülecek.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Vladimir Putin
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