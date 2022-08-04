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Haberler Dünya Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması
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Kremlin: İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder

Kremlin Sözcüsü Peskov, “Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma, tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder” dedi.

Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması
Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması
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AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EN ZOR KONULARIN NASIL ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE GÜZEL BİR ÖRNEK"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in anlaşmanın sağlanmasında son derece olumlu bir rol oynadığını vurgulayan Peskov, “Anlaşma, tüm tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak en zor konuların nasıl çözülebileceğinin güzel bir örneğidir. Elbette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsen yaptığı büyük katkıyı da belirtmek gerekir. Bu anlaşma nasıl müzakere edilebileceğine yönelik bir örnektir.” diye konuştu.

"UMARIZ AYNI VERİMLİLİKLE DEVAM EDER"

Peskov, anlaşmanın tek seferlik bir süreci kapsamadığını belirterek, “Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma, tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştireceği görüşmeyi de değerlendiren Peskov, iki liderin tahıl sevkiyatı konusunu da istişare etmesinin beklendiğini kaydetti.

Suriye ve Ukrayna’daki gelişmelerin de görüşmede ele alınmasının planlandığını aktaran Peskov, Karabağ’daki son gelişmelerin de yine yarınki görüşmede konuşulabileceğini belirtti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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