Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması 0:00 / 0:00

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EN ZOR KONULARIN NASIL ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE GÜZEL BİR ÖRNEK" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in anlaşmanın sağlanmasında son derece olumlu bir rol oynadığını vurgulayan Peskov, “Anlaşma, tüm tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak en zor konuların nasıl çözülebileceğinin güzel bir örneğidir. Elbette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsen yaptığı büyük katkıyı da belirtmek gerekir. Bu anlaşma nasıl müzakere edilebileceğine yönelik bir örnektir.” diye konuştu.