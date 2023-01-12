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Kremlin, Ukrayna işgalinin komutanını 3 ay içinde ikinci kez değiştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç ay önce Ukrayna’daki kuvvetlerin başına geçirdiği ismi değiştirdi. Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Putin'in "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşa liderlik edecek.

Kremlin, Ukrayna işgalinin komutanını 3 ay içinde ikinci kez değiştirdi
BBC TÜRKÇE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç ay önce Ukrayna’daki kuvvetlerin başına geçirdiği ismi değiştirdi.

Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Putin'in "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşa liderlik edecek.

General Gerasimov, Sergei Surovikin'in yerini aldı.

General Surovikin’in göreve gelmesi sonrasındaki üç ayda Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar yoğunlaşmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan görev değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, General Gerasimov atamasının “silahlı kuvvetler içindeki farklı unsurların daha organize ve etkili şekilde hareket etmesi için” yapıldığı kaydedildi.

Bazı uzmanlar görev değişikliğini, Surovikin'in fazla güç kazanmış olabileceğinin işareti olarak değerlendiriyor..

Askeri analist Rob Lee, Twitter hesabından, “Surovikin çok güçleniyordu ve muhtemelen Putin'le konuşurken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u atlıyordu" değerlendirmesini paylaştı.

Çarşamba günü yapılan atama Soledar’da devam eden sert çatışmalarla birlikte de değerlendiriliyor.

Rus paralı askerlik şirketi Wagner Grubu, kentin kontrolünü kendi güçlerinin ele geçirdiğini iddia ediyor.

Grubun lideri olan Yevgeni Prigozhin Salı günü bu iddiayı paylaştıktan sonra Rus Savunma Bakanlığı’ndan bunu doğrulamayan bir açıklama yapıldı.

Bunun üzerine Çarşamba günü Prigojin bir kez daha Telegram hesabından iddiayı tekrarladı.

BBC’ye konuşan uzmanlar, Ukrayna’daki savaşa katılan Çeçenler, Wagner grubu, Donbas’taki milisler gibi unsurların farklı şekillerde öne çıkmaya çalıştıklarını söylüyor.

Sibylline isimli risk analizi şirketinde Avrasya uzmanı olarak çalışan Alexander Lord, Prigozhin kendisini savaşı Moskova’ya kazandırabilecek isim gibi göstermeye çalıştığını değerlendiriyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Wagner Grubu lideri Prigozhin, "grubunu Ukrayna'da somut kazanımlar elde edebilecek tek güç olarak tanıtmak için Soledar ve Bahmut'taki başarılarını kullanmaya devam edecek" diyor.

Uzmanlar, Ukrayna güçlerinin başına getirilen General Gerasimov ile Wagner grubu lideri Prigozhin’in iyi anlaşmadığının da altını çiziyor.

Kasım 2011'den bir fotoğrafta Prigozhin (solda) ve Vladimir Putin. Reuters
Kasım 2011'den bir fotoğrafta Prigozhin (solda) ve Vladimir Putin. Prigozhin, önce "Putin'in şefi" lakabıyla anılmaya başlandı. Çünkü Kremlin'e özel davetlerde yemek ve içki temin ediyordu.

Rusya bir yıla yaklaşan işgalinden bu yana, güneyde ele geçirdiği tek bölgesel başkent olan Herson'da kontrolü kaybetmek de dahil olmak üzere Ukrayna'da gerileme kaydetti.

Soledar'ı ele geçirmenin, kazanımları nispeten küçük ve maliyetli olsa da, Kremlin için hem askeri hem propaganda açısından Rusya içindeki eleştirmenlere sunulacak bir zafer olacağı belirtiliyor.

Bahmut çevresindeki çatışmalar aylardır sürüyor.

Ukrayna'da saygın bir askeri analist olan Oley Zhdanov, uzun ve yoğun savaşa rağmen ne Soledar'ın ne de Bahmut'un operasyonel açıdan özel bir önemi olmadığını söylüyor.

Pazartesi günü Ukrayna gazetesi Gazeta'ya konuşan Zhdanov, Rusya'nın "ordusunun kazanma kabiliyetine sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtlamaya çalıştığını" söyledi.

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