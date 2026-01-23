Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kremlin: Ukrayna ordusu, Donbas'ı terk etmeli | Dış Haberler

        Kremlin: Ukrayna ordusu, Donbas'ı terk etmeli

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile müzakereler öncesi yaptığı açıklamada,"Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir. bu Rusya'nın önemli bir şartıdır." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 19:15 Güncelleme: 23.01.2026 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kremlin: Ukrayna ordusu, Donbas'ı terk etmeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile müzakerelere katılacak Rus heyetinin askeri yetkililerden oluşacağını belirterek, "Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya’nın önemli bir şartıdır." dedi.

        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

        Rusya’nın ABD’de yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki varlığının dondurulduğuna işaret eden Peskov, söz konusu varlığın Filistin’in yanı sıra Donbas gibi bölgeler için de kullanılabileceğini söyledi.

        ABD ve Ukrayna heyetleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bugün ve yarın yapacakları görüşmelere katılacak Rus heyetine ilişkin konuşan Peskov, “Bunlar askerler, savunma bakanlığı temsilcileri. Şimdilik isimlerini açıklamayacağız. Hepsi askerler. Bu, güvenlik konularında çalışan bir çalışma grubu, ilk görüşmeler olacak.” diye konuştu.

        Müzakerelerde ele alınacak önemli başlıklar olduğuna işaret eden Peskov, “Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya’nın önemli bir şartıdır.” dedi.

        Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Abu Dabi de görüşmeler yapacağını kaydetti.

        *Fotoğraf: EPA/MIKHAIL METZEL, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü

        Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        Yurtta hava sıcaklığı artacak
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Aynı gün iki kardeş... Ölüm üzerine gelen ölüm!
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Avusturya'da bir inek kaşınmak için sopa kullanıyor
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Kar esareti! Salona gidemeyince nikahları evde kıyıldı
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Abraham, Beşiktaş'a veda ediyor: Anlaşma sağlandı
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası