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Kripto para borsası THODEX battı mı? THODEX'te neler oluyor, kapandı mı?

THODEX'te neler oluyor, kapandı mı? Kripto para borsası THODEX'te birçok kullanıcı işlem yapamıyor. 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren THODEX, kısa bir süre önce yatırımcılara 2 milyon Dogecoin dağıtmasıyla gündeme gelmişti. Yerli kripto para borsası THODEX, dün akşam saatlerinden bu yana kullanıcılarına sistemini kapattı. Binlerce kullanıcı suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti. THODEX'te neler oluyor?

Kripto para borsası THODEX battı mı? THODEX'te neler oluyor, kapandı mı?

Son zamanlarda Türkiye'de kripto para birimleri kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Kripto para borsalarından biri olan THODEX' kullanıcılarının para çekememesi ve hesaplarına müdahale edememesi üzerine "THODEX battı mı?" soruları gündeme geldi. THODEX'ten konuya ilişkin açıklama geldi

THODEXTE NELER OLUYOR?

THODEX'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.

Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

BİNLERCE KULLANICI SUÇ DUYURUSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medya platformlarında Thodex’e ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medya platformlarında Thodex’in ofisinin boşaltıldığı, hafta içi olmasına rağmen ofisin boş olduğu ve sadece tabelanın kaldığı iddia edildi.

Twitter üzerinden bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak Faruk Fatih Özer’e “nitelikli dolandırıcılık” yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer’in açıklama yapmadığını, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü.

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