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Kripto para soğuk cüzdanı nedir?

Soğuk cüzdan kripto para kasasıdır. Türkiye'de vatandaşlar kripto paraya büyük bir ilgi duyuyor. Son günlerde kripto para borsalarında hareketli günler yaşanıyor. Thodex ve Vebitcoin gibi borsaların işlemlerini durdurması ve iflas etmesi sonucu binlerce kişi mağdur oldu. Yatırımcılar bu gibi durumlara karşı nasıl önlem alması gerektiğini merak ediyor. İşte kripto para soğuk cüzdanı hakkında merak edilenler...

Kripto para soğuk cüzdanı nedir?

Birikimini altın, Dolar ya da Euro alarak yapanların paralarını saklaması için yastık altları ya da bankada bir hesapları olsa yetiyor. Peki ya birikimini kripto paralarla yapanlar paralarını nerede saklayacak? Kripto para cüzdanları dijital parayla birikim yapanlar için geliştirildi.

SOĞUK CÜZDAN NEDİR?

Kripto para cüzdanı, internet üzerinde bir dijital para olarak kabul edilen Bitcoin ile hayatımızda yerini almıştır. Kripto para cüzdanları, halka açık ve özel anahtarları depolayan, kripto para transferine izin veren fiziksel, yazılım veya donanım araçlardır. Halka açık anahtar, tıpkı bankalar aracılığı ile verilen IBAN benzeri, kullanıcıların ödeme kabul etmek için kullanabileceği rakam ve sayılardan oluşan bir adrestir. Halka açık ve özel anahtarlar, blokzincir üzerinde bir kullanıcı hesap kimliğidir.

Bu kimlik sayesinde kişiler P2P (Peer to Peer) eşler arası iletişim sağlayarak birbirlerine dijital varlık (para) olarak bilinen Bitcoin vb. diğer kripto para transferlerini gerçekleştirebilir. Özel anahtar, yazılım cüzdanlar ve donanım cüzdanlar gibi farklı kripto para cüzdanı türlerinde depolanır. Bu cüzdanlar kullanıcının özel anahtarı ile blok zincir üzerinde transfer işlemlerini gerçekleştirmesini sağlar. Bitcoin ağında onaylanan transferleri geri çevirmek mümkün değildir. Ancak henüz madenciler tarafından onaylanmamış transferler daha yüksek transfer ücreti ile çifte harcama yapılarak geri çevrilebilir.

Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum ve Bitcoin Cash gibi önde gelen kripto varlık cüzdan anahtarlarının internete bağlı olmayan donanımsal bir cihaz içerisinde saklanması yöntemi soğuk cüzdan olarak adlandırılır. Soğuk cüzdanlar internet erişimi olmaması nedeniyle sıcak cüzdana göre daha güvenlidir. Soğuk cüzdan oluşturmak için herhangi bir kripto para biriminin cüzdan adresini oluşturmak ve bilgileri internet ortamından arındırılmış bir cihaz içerisinde saklamak gerekir.

SICAK CÜZDAN NEDİR?

İnternete bağlı kripto para cüzdanlarına sıcak cüzdan adı verilir. Kağıt cüzdan ile Bitcoin adresine Bitcoin gönderilebilir ve harcamak istenilen özel anahtar, bir Bitcoin cüzdanına aktarılabilir. Kripto para saklamak için kullanabilecek birçok masaüstü ve mobil cüzdanlar bulunmaktadır. Bu cüzdanlar seçilirken güvenirlik, hacim, miktar gibi birçok şeylere dikkat edilmelidir.

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