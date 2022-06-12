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Haberler Kripto Para Kripto paralara ABD enflasyonu darbesi: Bitcoin ve Ethereum çakıldı
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Kripto paralara ABD enflasyonu darbesi

ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'den daha agresif adımlar gelebileceğine yönelik beklenti yükseldi. Bitcoin 2 günde yüzde 9.5, Ethereum ise yüzde 19 değer kaybetti. Bitcoin bugün 28.000 doların, Ethereum ise 1.500 doların altına geriledi. ABD verisi açıklandıktan sonra kripto paraların toplam piyasa değeri son 2 günde 133 milyar dolar eriyerek 1.1 trilyon dolara geriledi

Kripto paralara ABD enflasyonu darbesi: Bitcoin ve Ethereum çakıldı

Kripto paralarda cuma günü başlayan satış dalgası hafta sonuna da taşındı. Cuma günü ABD'de mayıs ayında enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine ulaştığı açıklandı. Bu oran yüzde 8.3'lük piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Fed Başkanı Jerome Powell son yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmek için gerekirse daha agresif sıkılaştırma adımları atabileceklerini belirtmişti.

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından Fed'den önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklentisi güçlendi. Hatta Barclays analistleri veri sonrası yaptığı güncellemeyle Fed'den gelecek çarşamba 75 baz puanlık faiz artırımı beklediğini bildirdi.

TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ

Bu gelişme ABD varlıklarına talebi artırdı. 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3.04'ten yüzde 3.16'ya, 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 2.82'den yüzde 3.06'ya kadar yükseldi. 2 yıllık tahvillerin getirisi 14 yıl, 10 yıllık tahvillerin getirisi ise 4.5 yılın zirvesini gördü.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de cuma günü yüzde 1 yükselerek 104'ün üzerine çıktı.

30.000 DOLARIN ÜZERİNDEYDİ

Cuma günü ABD verisi açıklanmadan önce Bitcoin 30.124 dolardan işlem görüyordu. Verinin açıklanmasının ardından 5 dakika içerisinde önce 29.700 doların altına geriledi. Buradan bir tepki alımı gelse de kripto paralar için risk iştahı yetersiz kaldı ve düşüş kaldığı yerden devam etti. Bitcoin cuma günü 29.000 doların altını gördü. Dün de 28.000-29.000 dolar aralığında bir seyir izledi.

Ancak bu sabah gelen satışlarla 28.000 doların da altı görüldü. Bitcoin'de günlük kayıp yüzde 6'yı aşarken 27.266 dolara kadar geriledi. Böylece ABD enflasyon verisi sonrası dünyanın en büyük kripto parası 2 günde yüzde 9.5 değer kaybetmiş oldu.

ETHEREUM YÜZDE 19 ERİDİ

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum'daki düşüş ise daha sert oldu. ABD enflasyon verisi öncesi Ethereum 1.775 dolardan işlem görüyordu. Bugün ise günlük yüzde 13 değer kaybederek 1.435 dolara kadar geriledi. Yani enflasyon sebebiyle Ethereum'da 2 günde yüzde 19 eridi.

PİYASA GENELİNE YAYILDI

Bu düşüşler piyasa geneline de yayıldı. Bu sabah itibarıyla Binance Coin yüzde 10.8, Cardano(ADA) yüzde 14.3, Ripple yüzde 10, Solana yüzde 12.6, Dogecoin yüzde 13.7, Avalanche (AVAX) ise yüzde 18'lik günlük kayıplara imza attı.

133 MİLYAR DOLAR UÇTU

ABD enflasyon verisi öncesinde kripto paraların toplam piyasa değeri Coinmarketcap verilerine göre 1 trilyon 233 milyar dolar seviyesindeydi. Bugün itibarıyla ise 1 trilyon 100 milyar dolara geriledi. Yani yaklaşık 2 günde kripto paralarda 133 milyar dolar buharlaştı.

BU HAFTA GÖZLER FAİZ KARARINDA

Piyasalarda gözler bu hafta Fed'in faiz kararında olacak. Fed'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekliyor. Tabii faiz kararı kadar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

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