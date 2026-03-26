        Kripto varlıkların vergilendirilmesi teklifi geri çekildi | Son dakika haberleri

        Kripto varlıkların vergilendirilmesi teklifi geri çekildi

        TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin muhalefet partileriyle iktidar arasında yapılan müzakere sonucunda, muhalefet partilerinin yoğun itirazlarının bulunduğu kanun teklifinin kripto varlıkların vergilendirilmesini öngören 1, 3, 4 ve 5'inci maddelerinin geri çekilmesine, 7'nci maddesinin revize edilmesinde uzlaşıldı. Kanun teklifinin 2, 6, 8, 9 ve 10'ncu maddeleri ise kabul edildi

        Giriş: 26.03.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Kriptonun vergilendirilmesi teklifi geri çekildi

        ANKA'nın haberine göre; TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngören "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin görüşmeleri için toplandı.

        TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifinin görüşmelerine başlamadan önce muhalefet partileriyle iktidar arasında yapılan müzakere sonucunda, muhalefet partilerinin yoğun itirazlarının bulunduğu kanun teklifinin kripto varlıkların vergilendirilmesini öngören 1, 3, 4 ve 5'inci maddelerinin geri çekilmesine, 7'nci maddesinin revize edilmesinde uzlaşıldı. Kanun teklifinde yer alan tartışmalı maddeler, teklif metninden çıkarılırken, başka bir kanun teklifiyle yeniden gündeme getirilmesi değerlendirilecek.

        7'NCİ MADDE REVİZE EDİLECEK

        7'nci maddesiyle kanuna eklenmesi öngörülen "kripto varlık işlem vergisi kapsamına giren kripto varlıklar" ifadesi, geri çekilen önceki maddelerle uyumlu olması amacıyla maddeden çıkarılacak.

        Genel Kurul'da geri çekilen maddeler, Gelir Vergisi Kanunu'na "Kripto varlıkların vergilendirilmesi" başlıklı maddenin eklenerek, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi platformlarda kripto varlıklarla ilgili olarak gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden, söz konusu platformlar tarafından takvim yılının 3'er aylık dönemleri itibarıyla yüzde 10 oranında vergi tevkifatı yapılmasını öngörüyordu. Geri çekilen maddeler kripto varlık hizmet sağlayıcılara yönelik kripto varlık işlem vergisi getirilmesini, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan veya aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemlerinden on binde 3 oranında vergi alınmasını öngörüyordu.

        KANUN TEKLİFİNİN 2, 6, 8, 9, VE 10'NCU MADDELERİ OLDUĞU GİBİ KABUL EDİLDİ

        Kanun teklifinde kabul edilen ikinci madde ile Gelir Vergisi Kanununun 41'nci maddesine eklenen bent ile her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılacak.

        Altıncı madde ile vakıf üniversitesi hastanelerinin verdiği hizmetlerin, devletin sunduğu ücretsiz veya doğrudan kamusal nitelikteki sağlık hizmetlerinden farklı bir mahiyette olduğu kabul edildi. Yapılan bu değişiklikle birlikte, üniversite bünyesindeki hastane, klinik, dispanser ve benzeri sağlık birimleri artık kurumlar vergisi ödemekle yükümlü olacak.

        Sekizinci madde ile Kızılay’a yapılan hizmetler, yabancılara konut satışı, sağlık turizmi ve kitap teslimi gibi alanlarda uygulanan KDV muafiyetinin yöntemi değişiyor; artık bu işlemleri yapan işletmeler, faaliyetleri sırasında ödedikleri KDV’yi devletten nakit olarak geri (iade) alamayacak. Mevcut "tam istisna" sisteminin "kısmi istisna"ya dönüştürülmesiyle birlikte, biriken bu KDV tutarları doğrudan bir "gider" kalemi olarak defterlere kaydedilecek. Bu değişiklikle, son tüketiciye fiyat indirimi olarak yansımayan bu vergi iadelerinin kamu bütçesi üzerindeki yükünü hafifletmeyi ve işletmelerin bu maliyeti kendi muhasebe kayıtlarında eritmesini hedefleniyor.

        Dokuzuncu madde ile işsizlik maaşı ve benzeri ödemelerin karşılandığı İşsizlik Sigortası Fonu'na devletin yaptığı katkı payı üzerinde değişiklik öngörülüyor. Mevcut durumda işçiden yüzde 1, işverenden yüzde 2 ve devletten yüzde 1 oranında alınan primlerden "devlet payı" artık sabit kalmayacak. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanı, fonun paraya ihtiyacı olduğu dönemlerde devletin yüzde 1’lik payını yarısına kadar artırmaya, fonun durumunun iyi olduğu dönemlerde ise bütçe dengelerini gözeterek bu payı yarısına kadar düşürmeye yetkili kılınıyor.

        Onuncu madde ile küresel enerji fiyatlarındaki aşırı artışın vatandaşın faturasına yansımasını engellemek için maliyeti üstlenen BOTAŞ’ın biriken vergi borçları, devletten olan alacaklarıyla karşılıklı olarak siliniyor. BOTAŞ’ın doğal gaz ithalatı nedeniyle ödeyemediği KDV, vergi ve gecikme faizi gibi borçları, hükümetin düşük fiyat politikasını sürdürmek adına kuruma borçlu olduğu "görevlendirme bedellerinden" düşülerek mahsuplaşılacak. Bu sayede, hem enerji arz güvenliğini sağlayan BOTAŞ’ın üzerindeki ağır faiz yükü kaldırılmış hem de kurumun mali tablosu devletle olan borç-alacak ilişkisi üzerinden temizlenmiş olacak.

        TBMM Başkanvekili Celal Adan, birinci bölümde yer alan maddelerin oylamalarının tamamlanmasının ardından alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen işleri sırasıyla görüşmek için 31 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Dünya Kupası'na son 1!
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
