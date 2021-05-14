Kritik uyarı! Pandemi süreci tetikledi... 0:00 / 0:00

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Bir buçuk yıldır devam eden ve ne zaman biteceği net olarak bilinmeyen pandemi dönemi, özellikle kalp hastalıkları açısından büyük risk oluşturuyor. Risk altındaki 65 yaş üstü bireyler başta olmak üzere tüm halkımız evlerinde izolasyonda kalmış, zorunlu olarak sınırlı şartlarla dışarı çıkabilmiş, fiziksel aktiviteleri kısıtlanmış ve kapanma süreçlerinde tüm spor merkezleri faaliyetlerini durdurmuştur. Yaşanan bu süreç neticesinde hareket edemeyen ve maalesef hareketsizliğe bağlı olarak kilo alan kişiler, kalp problemleri olsa dahi hareketsizliğe bağlı şikayet yaşamadıklarından dolayı doktora başvurmamışlardır” dedi.

“RİSK: EVDE KALP KRİZİ VE KALP YETMEZLİĞİ”

Amerika’da pandemi döneminde kalp rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuru oranlarının, yüzde 30-40 oranında azaldığının altını çizen Prof. Dr. Köksal sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalp hastalıklarında ilk başlarda hareket etmekle olan göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, hastalığın ilerleyen safhalarında istirahatte de gelmeye başlar. Fakat hareketsizlik sebebiyle hastalığın ilk safhasında teşhis edilme şansını kaybeden hastalar, ilerleyen dönemlerde hastalığında ilerlemesi ile evde kalp krizi geçirme ve akciğerde su toplanması diye tarif edilen kalp yetmezliği gibi risklerle karşı kaşıya kalmaktadır.”

“MASKE KULLANMAK VEYA EVDE OLMAK HAREKETE ENGEL OLMAMALI”

Prof. Dr. Köksal, “Hastalığın başlangıcında çoğunlukla ilaç tedavisi ve bir takım yaşam şekli değişiklikleri ile kontrol altına alınabilen ve ilerlemesi engellenebilen kalp hastalıkları, ileri safhalarında şikayetlerin istirahatte gelmesi ile çoğunlukla hastanede yatarak tedavi gerektirir. Bu dönemde ise sorun, genelde girişimsel yöntemler ve ameliyat ile çözülebilir. Eğer hasta hastalığın ileri safhalarında, evde kalp krizi geçirmez ve akciğer ödemine girmez ise geçte olsa daha yüksek riskle kalp sorunu çözülebilir" dedi.

Maske kullanmanın ve evde olmanın harekete engel olmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Köksal, “Pandemi döneminde her fırsatta hareket etmek ve asla hareketsiz kalmayıp, kilo kontrolü konusunda da özenli davranmak son derece önemlidir. Bu şekilde göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşandığında da doktora başvurmakta gecikmemek gerekir. İdeal olan, günlük yaşamda çalışan ve hareketli insanın hareketle şikayetleri gelince kalp doktoruna başvurması ve sorun büyümeden, kalp krizi geçirmeden hastalığın ilaç ve önerilerle kontrol altına alınmasıdır" diye konuştu.