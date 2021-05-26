Boşanma aşamasında eşinin cipine saldırdı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre bir kadın kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin cipinin, park halinde olduğunu gördü.

FARLARI VE CAMI ÇEKİÇLE KIRDI

DHA'da yer alan haberde iddiaya göre, kadın telefonla eşini aramasına rağmen eşine ulaşamadı. Öfkelenen kadın, cipin far ve camlarını, elindeki çekiç ile vurarak kırdı.

KOCASI ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Ardından da yürüyerek, sokaktan uzaklaştı. Bir süre sonra aracının yanına gelen araç sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.