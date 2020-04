Fenerbahçeli Max Kruse, koronavirüs nedeniyle lige ara verilirken taraftarlarla sohbet etti. Instagram üzerinden soruları yanıtlayan Alman yıldız çarpıcı ifadeler kullandı. Kruse'nin sözlerinden satır başları:

"Koronavirüse yakalandığım yönündeki haberler doğru değildi, böyle bir şey yok. Sağlıklıyım. Sadece sakatlığımın tedavisi vardı ve şu an her şey yolunda, çalışmalarımı yapıyorum. Sağlık bana göre hayattaki en önemli konu. Her şeyden önemli.

Bence sezonu şu anda durdurmalıyız. İptal etmeliyiz demiyorum ama durdurmalıyız. 4 haftadır oynamıyoruz ve hala korona devam ediyor, 2-3-4 hafta içinde de duracağını sanmıyorum. Video ile idman yapıyoruz ama daha ne kadar devam edeceğiz. Taraftar olmadan oynayabiliriz ama neden böyle yapalım ki? Taraftarsız futbol, aynısı değil.

Benim oynamamın nedeni hem sporu sevmek, hem de taraftarları sevmek. Olimpiyatlar, EURO 2020 ertelendi, biz niye oynayalım? Taraftarsız oynanabilir deniyor ama insanların arkadaşlarına gitmesini, dışarıda buluşmalarını engelleyemezsiniz.

BİR OYUNCU KORONAVİRÜS KAPARSA NE OLACAK?

Diyelim tekrar başladık ve bir oyuncu yine koronavirüs kaptı. Bu sefer ne yapacaksınız? Tekrar 4 hafta ara mı vereceğiz? Barlar, restoranlar kapanacak mı? Futbol bir rol modeli olmalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Şu anda ligler durdurulsun ve oyuncular ailelerine geri dönsün. Eylül'de dönelim, lig kaldığı yerden başlasın ve sonra hemen yeni sezon başlasın.

Hollanda sezonu iptal etti, bunu yapmalarının bir nedeni var. Kimse oyuncuların ne düşündüğüne önem vermiyor, ne zaman başlayabileceklerini tartışıyorlar. Biz stattaki atmosfer için oynuyoruz, ne olacağını göreceğiz.

Temmuz ayında oynarsak, ne zaman ara vereceğiz, yaz dönemi nasıl olacak, oyunculara tatil vermeyeceksiniz. 1 haftada 2 maç oynayabiliriz ama 4 hafta üst üste olunca, çok fazla olacaktır.

BİZ BU SENE ŞAMPİYON OLAMAYACAĞIZ MAALESEF

Play-off sistemini düşündüklerini duydum tam olarak ne istediklerini bilmiyorum. Bir seçenek, nasıl olacak bilmiyorum. kolay değil. Dürüst olmak gerekirse, biz bu sene şampiyon olamayacağız maalesef.

Mayıs ayının ilk haftası gibi bir karar alınır diye düşünüyorum ama emin değilim. Yetkililer kararları alacak. Ancak sağlık baz alınarak verilecek kararlar daha önemli.

Bana göre seyircisiz maçlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Sanki hazırlık maçı oynuyormuşsun gibi. Ama şu da var mesela maçlar başladı diyelim, taraftarlar, 5-6 arkadaş aynı evde toplanacak, aynı odada yan yana maç seyredecek, aynı şey. Şu an sosyal mesafe çok önemli ama maçlar başlayınca bu sosyal mesafe kalmayabilir.

Türkiye'de ligi iptal etmek çok duygusal tepkilere neden olabilir, bunu yapmak çok zor.

Kariyerimde hiç penaltı kaçırmadım ve 10 yıldır kendimi bu konuda geliştiriyorum. Nasıl olduğunu söylemeyeyim."