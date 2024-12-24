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        Kruvasan tarifi: Evde nefis ve yumuşak kruvasan nasıl yapılır?

        Kruvasan, çıtır katmanları ve içi yumuşacık dokusuyla kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Evde yapabileceğiniz bu kruvasan tarifi, pastane kalitesinde sonuç almanızı sağlar. Üstelik ister sade ister çikolatalı veya peynir dolgulu hazırlayabilirsiniz!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:29
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        Kruvasan tarifi
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        Fransız mutfağının dünyaca ünlü lezzeti kruvasan, hamur işinin sanata dönüştüğü bir tariftir. Kendi mutfağınızda hazırlayacağınız bu kruvasanlar, mis gibi tereyağı kokusuyla her lokmada mutluluk sunar. Kat kat açılan hamurunun yapımı sabır gerektirse de sonuç, tüm emeğinize değecek. Ev yapımı kruvasan için malzemeler ve adım adım tarifi aşağıda bulabilirsiniz.

        Kruvasan Malzemeleri

        Hamur İçin:

        • 4 su bardağı un
        • 1 paket instant maya (10 gram)
        • 1 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 su bardağı ılık süt
        • Yarım su bardağı su
        • 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

        Katmanlar İçin:

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        • 200 gram tereyağı (soğuk ve ince dilimlenmiş)

        Üzeri İçin:

        • 1 adet yumurta sarısı
        • 1 yemek kaşığı süt

        Kruvasan Nasıl Yapılır?

        Kruvasan hemen herkesin severek tükettiği bir hamur işidir. İşte kruvasan tarifi:

        • Geniş bir yoğurma kabında un, maya, toz şeker ve tuzu karıştırın.
        • Ortasını havuz şeklinde açarak ılık süt, su ve eritilmiş tereyağını ekleyin.
        • Hamuru ele yapışmayan yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurun.
        • Üzerini bir bezle örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
        • Mayalanan hamuru unlanmış tezgaha alın ve dikdörtgen şeklinde açın.
        • Hamurun ortasına soğuk tereyağını ince dilimler halinde yerleştirin.
        • Hamuru zarf gibi katlayarak tereyağını tamamen içine alın.
        • Hamuru dikkatlice açarak tekrar dikdörtgen şekline getirin.
        • Hamuru yeniden katlayarak streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
        • Dinlenen hamuru dolaptan çıkarın ve tekrar açıp katlayın.
        • Bu işlemi toplamda 3 kez tekrarlayın, her seferinde hamuru buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
        • Son aşamada hamuru yaklaşık 0.5 cm kalınlığında açın.
        • Açılan hamuru üçgen dilimler halinde kesin.
        • Her üçgenin geniş kısmından başlayarak rulo şeklinde sarın.
        • Hazırladığınız kruvasanları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
        • Tepsideki kruvasanların üzerini bir bezle örtüp 20 dakika kadar ikinci kez mayalanmaya bırakın.
        • Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürerek parlaklık kazandırın.
        • Önceden ısıtılmış 190°C fırında, kruvasanlar altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

        Ev Kolay Kruvasan Tarifi

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        Evde kruvasan yapmak, genellikle mayalama ve katlama işlemleri nedeniyle uzun zaman alabilir. Bu tarifte, klasik yönteme alternatif olarak mayasız ve hızlı bir yöntemle çıtır çıtır kruvasanlar hazırlıyoruz. Özellikle ani misafirler için kurtarıcı bir tarif olacak! İşte evde kolay kruvasan yapılışı:

        Malzemeler

        Hamur İçin:

        • 3 su bardağı un
        • 1 çay bardağı yoğurt
        • 1 çay bardağı sıvı yağ
        • 1 çay bardağı süt
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 çay kaşığı tuz

        Katmanlar İçin:

        • 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında, yumuşamış)

        İç Dolgu İçin (isteğe bağlı):

        • Çikolata kreması
        • Peynir (isteğe bağlı)

        Üzeri İçin:

        • 1 adet yumurta sarısı
        • 1 yemek kaşığı süt
        • Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

        Evde Kruvasan Yapımı

        • Geniş bir karıştırma kabına un, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.
        • Üzerine yoğurt, sıvı yağ ve sütü ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
        • Hamuru streç filme sararak 15 dakika dinlendirin.
        • Hamuru unlanmış tezgaha alın ve ince bir şekilde açın.
        • Açtığınız hamurun üzerine yumuşamış tereyağını ince bir tabaka halinde sürün.
        • Hamuru rulo şeklinde sarın ve streç filme sararak buzdolabında 20 dakika dinlendirin.
        • Dinlenen hamuru dolaptan çıkarın ve yaklaşık 0.5 cm kalınlığında yeniden açın.
        • Hamuru üçgen dilimler halinde kesin.
        • Her üçgenin geniş kısmına çikolata kreması veya peynir koyarak rulo şeklinde sarın.
        • Şekil verdiğiniz kruvasanları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
        • Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürerek parlaklık kazandırın.
        • İsteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirin.
        • Önceden ısıtılmış 180°C fırında, kruvasanlar altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
        • Sıcakken servis ederek çıtırlığını ve tazeliğini koruyabilirsiniz.
        • Yanında reçel, bal veya taze demlenmiş çay ile mükemmel bir kahvaltı sunabilirsiniz.

        Kruvasan yapımı sırasında aşağıdaki püf noktalarına dikkat ederek muhteşem çıtırlıkta kruvasanlar hazırlayabilirsiniz:

        • Hamuru rulo yaparken tereyağını eşit şekilde yaymaya dikkat edin.
        • Daha çıtır bir doku için hamuru olabildiğince ince açabilirsiniz.
        • Dolgu kullanıyorsanız fazla miktarda koymamaya özen gösterin; aksi halde pişirme sırasında dışarı akabilir.
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