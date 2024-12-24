Kruvasan tarifi: Evde nefis ve yumuşak kruvasan nasıl yapılır?

Fransız mutfağının dünyaca ünlü lezzeti kruvasan, hamur işinin sanata dönüştüğü bir tariftir. Kendi mutfağınızda hazırlayacağınız bu kruvasanlar, mis gibi tereyağı kokusuyla her lokmada mutluluk sunar. Kat kat açılan hamurunun yapımı sabır gerektirse de sonuç, tüm emeğinize değecek. Ev yapımı kruvasan için malzemeler ve adım adım tarifi aşağıda bulabilirsiniz.

Kruvasan Malzemeleri Hamur İçin: 4 su bardağı un

1 paket instant maya (10 gram)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş) Katmanlar İçin: REKLAM 200 gram tereyağı (soğuk ve ince dilimlenmiş) Üzeri İçin: 1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt Kruvasan Nasıl Yapılır? Kruvasan hemen herkesin severek tükettiği bir hamur işidir. İşte kruvasan tarifi: Geniş bir yoğurma kabında un, maya, toz şeker ve tuzu karıştırın.

Ortasını havuz şeklinde açarak ılık süt, su ve eritilmiş tereyağını ekleyin.

Hamuru ele yapışmayan yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurun.

Üzerini bir bezle örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru unlanmış tezgaha alın ve dikdörtgen şeklinde açın.

Hamurun ortasına soğuk tereyağını ince dilimler halinde yerleştirin.

Hamuru zarf gibi katlayarak tereyağını tamamen içine alın.

Hamuru dikkatlice açarak tekrar dikdörtgen şekline getirin.

Hamuru yeniden katlayarak streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru dolaptan çıkarın ve tekrar açıp katlayın.

Bu işlemi toplamda 3 kez tekrarlayın, her seferinde hamuru buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Son aşamada hamuru yaklaşık 0.5 cm kalınlığında açın.

Açılan hamuru üçgen dilimler halinde kesin.

Her üçgenin geniş kısmından başlayarak rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız kruvasanları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Tepsideki kruvasanların üzerini bir bezle örtüp 20 dakika kadar ikinci kez mayalanmaya bırakın.

Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürerek parlaklık kazandırın.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında, kruvasanlar altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Ev Kolay Kruvasan Tarifi REKLAM Evde kruvasan yapmak, genellikle mayalama ve katlama işlemleri nedeniyle uzun zaman alabilir. Bu tarifte, klasik yönteme alternatif olarak mayasız ve hızlı bir yöntemle çıtır çıtır kruvasanlar hazırlıyoruz. Özellikle ani misafirler için kurtarıcı bir tarif olacak! İşte evde kolay kruvasan yapılışı: