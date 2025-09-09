Habertürk
        Kruvaziyer turizminde rekor - Turizm Haberleri

        Kruvaziyer turizminde rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı Ağustos ayı kruvaziyer verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398 yolcuya ulaştığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "357 bin 646 kruvaziyer yolcuyla ağustos ayları içerisinde en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdık" dedi

        Giriş: 09.09.2025 - 12:12 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:12
        Kruvaziyer turizminde rekor
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Ağustos ayı kruvaziyer verilerini değerlendirerek, Türkiye’nin deniz turizminde ulaştığı yeni zirveyi kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu, “Kruvaziyer turizminde yılın zirvesi Ağustos ayında yaşandı; 203 gemiyle yılın en fazla seferi bu ayda yapılırken, 357 bin 646 yolcuyla da Ağustos ayları içerisinde en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdık.” dedi.

        2025’in Ağustos ayında limanlara gelen kruvaziyer gemiler hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “2025 yılı Ağustos ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 203’e ulaştı. Böylece Ağustos yılın en fazla kruvaziyer gemisinin geldiği ay oldu.” ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu ayrıca, Ocak-Ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 878 olarak gerçekleştiğini de kaydetti.

        Söz konusu ayda limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 yolcu olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Ağustos ayları içerisinde en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Ocak-Ağustos döneminde ise kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398 yolcuya ulaştı.” açıklamasında bulundu.

        KUŞADASI İLK SIRADA

        Uraloğlu, ağustos ayında Kuşadası Limanı'na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı'na 22 kruvaziyer gemi ile 27 bin 575 yolcu geldiğini belirterek diğer limanlara da 56 gemi ile 58 bin 302 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. 8 aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası limanı 400 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası Limanı 679 bin 246 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanını sırasıyla, 410 bin 577 yolcu ile İstanbul limanları ve 95 bin 122 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı takip etti.”

