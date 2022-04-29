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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kuaför görünümlü 'Şok Evi'ne baskın!
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Kuaför görünümlü 'Şok Evi'ne baskın! Gizli geçitle ortaya çıktı

İstanbul Tuzla'da polis ekipleri, uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, bir erkek kuaföründen gizli geçitle girilen 'Şok Evi' ile karşılaştı. Operasyonda Afganistan uyruklu göçmenler, iş yeri sorumlusu ve daireyi kiraya verdiği öğrenilen kişi yakalandı

Son dakika: Kuaför görünümlü 'Şok Evi'ne baskın!
Kuaför görünümlü 'Şok Evi'ne baskın!
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İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki operasyonda, bir erkek kuaföründen gizli geçit ile yapılmış 'Şok Evi' bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Tuzla'da yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmalarda, Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren bir erkek kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmak suretiyle bina içerisindeki bir dairenin mültecilerin kaldığı 'Şok Evi' olarak kullanıldığını belirleyen emniyet ekipleri, söz konusu kuaför salonuna 25 Nisan'da operasyon düzenledi. Yapılan baskında gizli bölmede bulunan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile birlikte, kuaförü işleten işyeri sorumlusu M.H.A. ve gizli bölmeli 'Şok Evi'ni kiraya veren ev sahibi A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan hakkında toplam 18 bin 18 lira idari para cezası uygulanan ev sahibi A.G., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Gizli geçitte yakalanan göçmenler ile kuaför salonu sorumlusu M.H.A. ile ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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