Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kuaför ve berberler kapatılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Korona virüsü kapsamında yeni tedbirler kapsamında kuaför ve berberlerin kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu akşam gerçekleşecek  Kabine Toplantısında yeni tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Peki yeni tedbirler kapsamında kuaförler ve berberler kapanacak mı? İşte, merak edilen detaylar...

Kuaför ve berberler kapatılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Kuaför ve berberler kapanacak mı? Korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni tedbirlerin getirilmesi gündemde... Yeni tedbirlerin konuşulacağı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bu akşam gerçekleşecek. Peki, korona tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler kapanacak mı? İşte son durumu...


KUAFÖR VE BERBERLER KAPANACAK MI?

Hemen belirtelim ki kuaför ve berbelerin kapatılmasıyla ilgili herhangi resmi bir karar alınmadı. Bugün toplanacak olan Kabine Toplantısı'nda korona virüsü ile mücadelede yeni tedbirlerin gündeme gelmesi bekleniyor. Berberlerin kapatılmasıyla ilgili bir karar alınması halinde sizlerle paylaşacağız.


Hali hazırdaki durumda ise berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet veriyor. Bununla birlikte Cumartesi ve Pazar günleri ile saat 20.00'den sonra ise kesinlikle berber ve kuaförler kapalı oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: MİT'ten Zindaşti operasyonu! 11 gözaltı - Haberler
GÜNDEMMİT'ten Zindaşti operasyonu! 11 gözaltı
Son dakika haberi Kırmızı bültenle aranan terörist Hatay'da yakalandı!
GÜNDEMKırmızı bültenle aranan terörist Hatay'da yakalandı!
Koronavirüs tedavisi gören babasına refakatçi öğretmen, bahçede uzaktan eğitim veriyor - Haberler
GÜNDEMCovid tedavisi gören babasına refakatçi öğretmen, ...
AVM'ler kapatılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı kararlarında!
GÜNDEMAVM'ler kapatılacak mı?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı itiraz süresi ne kadar?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
AKRABALARI ÖLDÜRMÜŞ! Son dakika... 7 yıl önce işlenen cinayeti gözlük parçası aydınlattı! - Haberler
GÜNDEM7 yıl önce işlenen cinayeti gözlük parçası ...
Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir, telefonla mı, internetten mi? e-Nabız covid-19 testi sonucu öğrenme
GÜNDEMCovid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
Spor salonları kapatılacak mı? Kabine Toplantısı kararları bekleniyor!
GÜNDEMSpor salonları kapatılacak mı?
Son dakika: Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi - Haber
GÜNDEMLice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede? 14 Aralık AFAD - Kandilli son depremler
GÜNDEMSon depremler listesi 14 Aralık!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X