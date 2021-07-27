Paris’teki Küba Büyükelçiliğine saldırı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı duyurduğu bir paylaşımda, olayla ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Basın Merkezi daha sonra saldırının gece yarısı civarında gerçekleştiğini söyleyerek üç molotof kokteylinin atıldığını ikisinin büyükelçiliğe çarptığını ve ateşe verdiğini söyledi.

Fransız itfaiye ve polisin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter paylaşımında suçu Washington'a attı.

Rodriguez, ‘‘ABD hükûmetini ülkemize karşı bu davranışları teşvik eden sürekli kampanyalarından ve topraklarından cezasız şiddet çağrıları yapmaktan sorumlu tutuyorum.” ifadesini kullandı.

Son üç hafta boyunca, dünyanın birçok kentindeki Küba büyükelçilikleri, 11 ve 12 Temmuz'da ada genelinde patlak veren protestolara tepki olarak hem Küba hükûmetine karşı hem de hükûmet adına gösterilere sahne oldu.

Küba, Covid-19 pandemisi ve ABD yaptırımlarıyla şiddetlenen ciddi bir ekonomik kriz döneminde, ülke aleyhine sosyal medya kampanyasını körüklemek ve ABD hükûmetini ülkesini istikrarsızlaştırmak ile suçladı.

Associated Press