        Kubilay Aka: Hafsa beni çok etkiledi - Magazin haberleri

        Kubilay Aka: Hafsa beni çok etkiledi

        Kubilay Aka, katıldığı programda Hafsanur Sancaktutan'ın kendisine; "Özel sağlık sigortası yaptırdığını söylediği" anıyı paylaşarak, bu anı en son yaşadığı en mutlu an olarak tanımladı

        Giriş: 23.01.2026 - 21:50 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:54
        "Hafsa beni çok etkiledi"
        Oyuncu Kubilay Aka, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile ilişkisine dair bir anısını, konuk olduğu 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programında anlattı.

        Programda Aka'ya yöneltilen, "En son ne zaman gerçekten çok mutlu oldun?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, bu soruya şu sözlerle yanıt verdi; "Rusya'ya bir turnuva için futbol oynamaya gitmiştik. Sonrasında Hafsa da geldi. Maça çıktım, oyunun ne kadar sert olduğunu görünce biraz endişelendi. Maçtan çıktığımda bana 'Ben sana özel sağlık sigortası yaptırdım' dedi. O an gerçekten çok mutlu oldum. Ciddi söylüyorum… Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok etkiledi. Ya anam-babam düşünmemiştir yani böyle bir şeyi"

        Her şey 30 saniyede oldu

        Iğdır'da bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan
