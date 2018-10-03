Kübra Süzgün kimdir?
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Kübra Süzgün kimdir? Kadın dizisi oyuncusu Nisan Çeşmeli kimdir?

Kübra Süzgün, Kadın dizisinde Nisan Çeşmeli karakterini canlandırıyor. Kadın dizisinin sevenleri oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyorlar. Peki, Kadın dizisinde rol alan Kübra Süzgün kimdir, kaç yaşında?

03.10.2018 - 17:22 | Güncelleme:

FOX TV ekranların sevilen dizisi Kadın yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Kadın dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Kübra Süzgün'ün hayat hikayesini düzenledik. Peki, Kadın dizisi oyuncusu Kübra Süzgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

Kübra Süzgün kimdir,  26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç yetenek Kübra Süzgün Next Way Ajans'a bağlı çalışmaktadır. Henüz genç yaşına rağmen bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başarak Kübra Süzgün geleceğin oyuncularından olmaya aday gösterilmektedir. 1.28 cm boyunda ve 26 kilo olan başarılı geç oyuncu bir çok reklam filminde yer almıştır.

KÜBRA SÜZGÜN'ÜN YER ALDIĞI REKLAM FİLMLERİ

  • 2015 - Digiturk
  • 2015 - Garanti Bankası Öğretmenler Vakfı Reklamı
  • 2015 - Arçelik Fotoğraf Çekimi
  • 2015 - Türkiye'nin Mühendis Kızları ''Limak Holding''
  • 2015 - Pıque Famıly Eğlence Dünyası Fotoğraf Çekimi 
  • 2016 - Garanti Bankası Ugi
  • 2017 - Medipol Ünv. Reklam Filmi
  • 2017 - Danone

KÜBRA SÜZGÜN'ÜN DİZİDEKİ ROLÜ

7 yaşındaki Nisan akıllı, duyarlı, heyecanlı ve neşeli bir çocuktur. Genel olarak hayatından mutlu görünen bu küçük kız ailesine çok bağlıdır.Bahar’dan babasıyla ilgili dinlediği hikayeler çok hoşuna gider ve O da Bahar gibi babası Sarp’ın kendilerini uzaktan izlediğine inanmaktadır.  

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