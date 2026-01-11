Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Küçük alışkanlıklar, büyük tasarruf: Evde elektrik faturasını azaltmanın yolları

        Günlük hayatta alınacak basit önlemlerle elektrik giderlerini azaltın

        Artan enerji maliyetleri, evlerde elektrik tasarrufunu her zamankinden daha önemli hale getirdi. Uzmanlara göre doğru aydınlatma tercihleri, bilinçli cihaz kullanımı ve küçük alışkanlık değişiklikleriyle elektrik faturalarında ciddi düşüş sağlamak mümkün. İşte detaylar...

        Giriş: 11.01.2026 - 11:54 Güncelleme: 11.01.2026 - 11:54
        Evde elektrik faturasını azaltmanın yolları
        Gereksiz elektrik kullanımını azaltmak sandığınızdan çok daha kolay. Gün ışığından faydalanmak, enerji tasarruflu cihazlar kullanmak ve doğru ısı yalıtımı ile evdeki elektrik maliyetlerini düşürmek mümkün.

        ELEKTRİK TASARRUFU NEDEN ÖNEMLİDİR?

        Elektrik tasarrufu; gereksiz elektrik kullanımını azaltmak ve elektriği en verimli şekilde kullanmak anlamına gelir. Bu hem küresel ısınmaya karşı önemli bir önlem, hem de uzun vadede bütçeyi koruyan etkili bir yöntemdir. Ev ve ofiste yapılacak küçük değişiklikler bile elektrik tüketimini ciddi oranda düşürebilir. Isı yalıtımı yaptırmak, alışkanlıkları gözden geçirmek ve bilinçli kullanım sayesinde hem doğa hem de cüzdan kazanır.

        GÜN IŞIĞINDAN MAKSİMUM FAYDALANIN

        Gündüz saatlerinde perdeleri tamamen açarak güneş ışığının yaşam alanlarını aydınlatmasına izin verin. Lambaları açmak yerine doğal ışıktan yararlanmak elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltır.

        Çalışma alanınızı güneş ışığını en iyi alacak şekilde konumlandırın. Genel aydınlatma yerine, gerekirse enerji tasarruflu ampul kullanılan masa lambalarını tercih edin. Ayrıca ışık geçiren ancak içeriyi göstermeyen perde kumaşları kullanmak da gün ışığından daha iyi faydalanmanızı sağlar.

        AMPULLERİ ENERJİ TASARRUFLU OLANLARLA DEĞİŞTİRİN

        Klasik ampuller enerjinin büyük kısmını ısıya dönüştürür. Bunun yerine CFL (floresan) ya da LED ampuller kullanarak elektrik tüketimini ciddi şekilde azaltabilirsiniz.

        Floresan ampuller, klasik ampullere göre yaklaşık dörtte bir oranında daha az elektrik harcar ancak civa içerdiği için özel şekilde imha edilmelidir.

        LED ampuller ise daha pahalı olmasına rağmen çok uzun ömürlüdür ve çevreye zararlı maddeler içermez.

        GEREKSİZ YERDE YANAN IŞIKLARI SÖNDÜRÜN

        Bu en basit ama en etkili tasarruf yöntemlerinden biridir. Kullanmadığınız odalardaki ışıkları kapatmayı alışkanlık haline getirin. Kısa süreli açılıp kapanan lambalarda, çabuk tam parlaklığa ulaşan ampuller kullanmaya özen gösterin.

        KULLANILMAYAN ELEKTRİKLİ ALETLERİN FİŞİNİ ÇEKİN

        Elektrikli cihazlar kapalı konumda bile prizde takılıyken enerji tüketmeye devam eder. Bu duruma “gizli elektrik tüketimi” denir.

        Açma–kapama düğmeli çoklu prizler kullanarak birden fazla cihazın enerjisini tek tuşla kesebilirsiniz.

        Bilgisayar, televizyon, ses sistemleri ve küçük mutfak aletlerinin fişlerini işiniz bittiğinde çekin.

        Telefon şarj aletlerini prizde boşuna bırakmayın.

        ENERJİ TASARRUFLU CİHAZLARI TERCİH EDİN

        Eski elektrikli ev aletleri yeni modellere göre çok daha fazla enerji tüketir. Yeni alacağınız ürünlerde enerji sınıfına ve yıldız sayısına dikkat edin. İlk alım maliyeti yüksek olsa da, düşük elektrik faturası sayesinde uzun vadede bu fark kapanır.

        Yeni cihaz alamıyorsanız:

        Bulaşık ve çamaşır makinelerini tam dolmadan çalıştırmayın.

        Fırının kapağını pişirme sırasında açmayın.

        Buzdolabı kapısını gereksiz yere açık tutmayın ve contalarını kontrol edin.

        ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIM SIKLIĞINI AZALTIN

        Her işi mutlaka elektrikli aletlerle yapmak zorunda değilsiniz.

        Çamaşırları mümkünse açık havada kurutun.

        Çok sık çamaşır yıkamaktan kaçının.

        Fırını haftada bir kez çalıştırıp aynı anda birden fazla yemek pişirin.

        Gereksiz, sürekli prize takılı küçük aletleri kullanmamaya çalışın.

        ISI YALITIMINA ÖNEM VERİN

        İyi bir ısı yalıtımı, kışın ısının dışarı kaçmasını; yazın ise serin havanın içeride kalmasını sağlar. Kapı ve pencere contalarının sağlam olduğundan emin olun. Gerekirse profesyonel destek alarak evin duvar, tavan ve zemin yalıtımını kontrol ettirin.

        SICAK SU TÜKETİMİNİ AZALTIN

        Su ısıtmak yüksek miktarda enerji gerektirir.

        Küvet yerine duş alın.

        Duş süresini kısa tutun.

        Su ısıtıcınızın yalıtımlı olmasına dikkat edin.

        KLİMA KULLANIMINI SINIRLAYIN

        Klima her zaman zorunlu değildir. İlkbahar ve yaz sonlarında cam açarak veya doğal serinleme yöntemleriyle ortamı serinletmeye çalışın.

        KIŞ AYLARINDA EV SICAKLIĞINI DENGELİ TUTUN

        Evinizi aşırı derecede ısıtmak yerine, ortam sıcaklığını ılık seviyede tutun. Üşüdüğünüzde kalorifer derecesini artırmak yerine bir hırka giymek hem daha sağlıklı hem de daha ekonomiktir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

