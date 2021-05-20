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HaberlerGündem3. SayfaKüçük çocuğa silah verip ateş ettirdiler! - Haberler
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Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası görüntüledi

Düzce’de şoke eden bir görüntü kaydedildi. Kentte, Erkan T., kayınbiraderi küçük yaştaki oğluna tabancayla ateş ettirirken, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Videoyu sosyal medyada izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi

Küçük çocuğa silah verip ateş ettirdiler! - Haberler
Küçük çocuğa silah verip ateş ettirdiler!
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DHA

Düzce’de askere gitmek üzere olan genç, düzenlenen eğlencenin ardından küçük yaştaki yeğenine tabancayla havaya doğru ateş ettirdi.

DHA'nın haberine göre Erkan T. ise oğlunun tabancayla ateş ettiği anı cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabından 'Oğlum da asker dayısıyla silah atarmış' notuyla paylaştı.

Görüntülerde; dayının tabancaya mermiyi sürerek, yeğeninin eline verdiği, çocuğun tetiğe erken basıp, ateşlemesiyle gencin paniklediği anlar yer aldı. Videoyu sosyal medyadan izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi.

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