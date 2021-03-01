İBO Show'la tanınan ve 90'lı yıllara damgasını vuran Küçük İbo, televizyon ekranlarının en tanınan simalarından biriydi. Küçük İbo'nun hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılıyor. Sosyal medyada bir anda gündem olan Küçük İbo kimdir? Küçük İbo gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli? İşte Küçük İbo hayatı...

KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, 21 Mart 1984'te Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayan Küçük İbo sonrasında İBO Show'a konuk oldu ve bir anda şöhreti parladı. Şöhreti yakalamasıyla birlikte 1 Şubat 1997 Cumartesi akşamı 20.15'te Show TV'de yayına giren ve 2000 yılının Haziran ayına kadar toplamda 4 sezonda 83 bölüm yayınlanan Küçük İbo adlı bir dizide rol aldı.

Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun olan Küçük İbo sonrasında Şöhretler Kebapçısı (TV Dizisi) 2003, Dumanlı Yol (TV Dizisi) 2002, Dumanlı Yol 2001 gibi yapımlarda da rol aldı. Türkü söylemeye devam eden Küçük İbo'nun Ayrılık Acısı - 1996, Hasret Sona Erdi Bugün - 1997, Yüreğim Yanıyor - 1998, Sensiz Olmuyor Gülüm - 2000, Hancı - 2004, Sahnede - 2009 adlı 6 albümü var.