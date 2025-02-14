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        Haberler Kültür-Sanat Küçük kâşifler için müzikli bir macera: Pat Pat Patara

        Küçük kâşifler için müzikli bir macera: Pat Pat Patara

        İş Kuleleri Salonu'nda 22 Şubat, 23 Şubat ve 9 Mart tarihlerinde sahnelenecek müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara, küçük tiyatro severleri antik bir şehrin büyüleyici dünyasında yolculuğa çıkarıyor. Gizemlerle dolu bu yolculukta, izleyiciler oyuncularla birlikte tarihin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen eğlenceli bilmeceleri çözmeye çalışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:01
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        Küçük kâşifler için müzikli bir macera
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        İş Sanat’ın müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara”, bu sezon da küçük kâşifleri gizemli bir maceraya davet ediyor.

        Likya uygarlığının önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’nin atmosferinde geçen oyun, çocuklara sürprizlerle dolu bir öykü anlatırken, Anadolu’nun tarihine de ışık tutuyor.

        Yekta Kopan’ın Patara’yı ziyaret etmesiyle temelleri atılan, Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde inşa edilen müzikli oyunda: Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı’nın sorduğu bilmeceleri çözmeye çalışırken tarihin derinliklerinden gelen Likyalı Su ile tanışırlar.

        22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat ve 9 Mart Pazar günleri saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek oyunda oyuncular, canlı bir orkestra eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

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        “Pat Pat Patara”, 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.

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        PAT PAT PATARA

        Yazan: Yekta Kopan

        Yöneten: Lerzan Pamir

        Oyuncular: Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz, Mehmet Berker Korkmaz

        Müzik: Tolga Çebi

        Dekor Tasarımı: Merve Yörük

        Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan

        Kostüm Tasarımı: Gül Sağer

        Koreografi: Emre Karaca

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        #Pat Pat Patara
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