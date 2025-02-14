Küçük kâşifler için müzikli bir macera: Pat Pat Patara
İş Kuleleri Salonu'nda 22 Şubat, 23 Şubat ve 9 Mart tarihlerinde sahnelenecek müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara, küçük tiyatro severleri antik bir şehrin büyüleyici dünyasında yolculuğa çıkarıyor. Gizemlerle dolu bu yolculukta, izleyiciler oyuncularla birlikte tarihin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen eğlenceli bilmeceleri çözmeye çalışacak
İş Sanat’ın müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara”, bu sezon da küçük kâşifleri gizemli bir maceraya davet ediyor.
Likya uygarlığının önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’nin atmosferinde geçen oyun, çocuklara sürprizlerle dolu bir öykü anlatırken, Anadolu’nun tarihine de ışık tutuyor.
Yekta Kopan’ın Patara’yı ziyaret etmesiyle temelleri atılan, Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde inşa edilen müzikli oyunda: Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı’nın sorduğu bilmeceleri çözmeye çalışırken tarihin derinliklerinden gelen Likyalı Su ile tanışırlar.
22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat ve 9 Mart Pazar günleri saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek oyunda oyuncular, canlı bir orkestra eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.
“Pat Pat Patara”, 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.
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PAT PAT PATARA
Yazan: Yekta Kopan
Yöneten: Lerzan Pamir
Oyuncular: Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz, Mehmet Berker Korkmaz
Müzik: Tolga Çebi
Dekor Tasarımı: Merve Yörük
Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan
Kostüm Tasarımı: Gül Sağer
Koreografi: Emre Karaca