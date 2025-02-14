Küçük kâşifler için müzikli bir macera: Pat Pat Patara

İş Sanat’ın müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara”, bu sezon da küçük kâşifleri gizemli bir maceraya davet ediyor.

Likya uygarlığının önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’nin atmosferinde geçen oyun, çocuklara sürprizlerle dolu bir öykü anlatırken, Anadolu’nun tarihine de ışık tutuyor.

Yekta Kopan’ın Patara’yı ziyaret etmesiyle temelleri atılan, Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde inşa edilen müzikli oyunda: Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, arkeolog Aslı’nın sorduğu bilmeceleri çözmeye çalışırken tarihin derinliklerinden gelen Likyalı Su ile tanışırlar.

22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat ve 9 Mart Pazar günleri saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek oyunda oyuncular, canlı bir orkestra eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

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“Pat Pat Patara”, 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor.

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PAT PAT PATARA

Yazan: Yekta Kopan

Yöneten: Lerzan Pamir

Oyuncular: Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz, Mehmet Berker Korkmaz

Müzik: Tolga Çebi

Dekor Tasarımı: Merve Yörük

Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan

Kostüm Tasarımı: Gül Sağer

Koreografi: Emre Karaca