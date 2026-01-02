Habertürk
        Küçükçekmece'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de 3 katlı binada yangın çıktı

        Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Giriş: 02.01.2026 - 19:46 Güncelleme: 02.01.2026 - 19:46
        Küçükçekmece'de 3 katlı binada yangın çıktı
        Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

