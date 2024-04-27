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        Haberler Gündem İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Küçükçekmece'de bir kadın evinde ölü bulundu

        Küçükçekmece'de 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kadının cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:18 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:19
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        Kadının cansız bedeni evde bulundu
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        Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme Mahallesi Yıldırım Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kadını, hareketsiz halde bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri cinayet şüphesi üzerinde dururken, kadının cansız bedeni ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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