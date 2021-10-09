AA

Edinilen bilgeye göre, Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, komşuları olan İ.Y'nin binanın girişindeki merdivende hareketsiz yattığını gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de olay yerindeki çalışmaların ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yaklaşık 2 ay önce nişanlandığı öğrenilen İ.Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.