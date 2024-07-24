Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı

        İstanbul Küçükçekmece'de 23 yaşındaki B. Kaya, çıkan tartışmada 63 yaşındaki babası Hasan Kaya'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekibine yakalanmamak için 6'ncı kattaki daireden çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata, ardından da yangın merdiveninden kaçtı. Saldırgan Taksim'de yakalanırken çarşafla kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

        Giriş: 24.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küçükçekmece Halkalı'da hareketli dakikalar yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bir apartmanın 6'ncı katındaki daireden gelen kavga sesleri üzerine adfese Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Adrese giden polis ekipleri, içeri girmek istedi.

        2

        ÇARŞAF SARKITARAK KAÇTI

        Edinilen bilgiye göre, içerde babası Hasan Kaya'yı bıçaklayan 23 yaşındaki B. Kaya, polislerin kendisini yakalamaması için kapıyı içerden kilitledi.

        Polisler kilitli kapıyla uğraşırken, şüpheli 6'ncı kattaki dairenin balkonundan çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata inen saldırgan yangın merdivenini kullanarak olay yerinden kaçtı.

        3

        BABA AĞIR YARALI

        Kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri 63 yaşındaki baba Hasan Kaya'yı kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

        Baba Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        4

        Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Babasını bıçaklayarak kaçan B.Kaya, Taksim'de yakalandı. Dolandırıcılıktan suç kaydı bulunan zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        5

        Soruşturm sürüyor.

        #İstanbul Küçükçekmece
        #cinayet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Mahallede dehşet! Önüne geleni bıçakladı: 2 ölü, 7 yaralı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun