Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
İstanbul Küçükçekmece'de 23 yaşındaki B. Kaya, çıkan tartışmada 63 yaşındaki babası Hasan Kaya'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekibine yakalanmamak için 6'ncı kattaki daireden çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata, ardından da yangın merdiveninden kaçtı. Saldırgan Taksim'de yakalanırken çarşafla kaçtığı anlar kameralara yansıdı.
Küçükçekmece Halkalı'da hareketli dakikalar yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bir apartmanın 6'ncı katındaki daireden gelen kavga sesleri üzerine adfese Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Adrese giden polis ekipleri, içeri girmek istedi.
ÇARŞAF SARKITARAK KAÇTI
Edinilen bilgiye göre, içerde babası Hasan Kaya'yı bıçaklayan 23 yaşındaki B. Kaya, polislerin kendisini yakalamaması için kapıyı içerden kilitledi.
Polisler kilitli kapıyla uğraşırken, şüpheli 6'ncı kattaki dairenin balkonundan çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Çarşaf sarkıtarak 4'üncü kata inen saldırgan yangın merdivenini kullanarak olay yerinden kaçtı.
BABA AĞIR YARALI
Kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri 63 yaşındaki baba Hasan Kaya'yı kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.
Baba Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.