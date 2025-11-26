Kağıt ve plastik hurda deposunda yangın çıktı
Küçükçekmece'de kağıt ve plastik hurdaların olduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 26.11.2025 - 02:55 Güncelleme: 26.11.2025 - 02:55
Küçükçekmece Sarmaşık Sokak'ta saat 01.00 sularında kağıt ve plastik hurdaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İçerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fotoğraf: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ