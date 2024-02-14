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        Haberler Gündem Güncel Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda son dakika: 26 şüpheli adliyede! - Güncel haberler

        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 26 şüpheli adliyede

        İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:29 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:44
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        Küçükçekmece'deki saldırıda 26 şüpheli adliyede!
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        AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk olan ve aralarında saldırıyı gerçekleştirenlerin de bulunduğu 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

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        NE OLMUŞTU?

        AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

        Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

        Fotoğraflar: DHA

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