Küçükçekmece, Yenibosna ve Avcılar'daki yol ve elektrik çalışmaları ne zaman bitiyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahçelievler ile Avcılar'da başlatılan "beyaz yol" ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor. Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, çalışmaların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Küçükçekmece-Yenibosna ve Avcılar çalışması ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
7 Ağustos günü İstanbul'un, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde başlatılan yol ve elektrik çalışmaları trafiği yoğunlaştırıyor. Yolun daraltılması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları yaşanırken, sürücüler çalışmaların ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. Peki, Küçükçekmece-Yenibosna ve Avcılar çalışması ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
KÜÇÜKÇEKMECE-YENİBOSNA ARASINDA YOL ÇALIŞMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları arasında 'beyaz yol' çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırılırken, yola dubalar yerleştirildi.
KÜÇÜKÇEKMECE-YENİBOSNA METROBÜS ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, asfalt yerine uygulanan beton çalışmaları 45 gün sürecek. Bu nedenle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinin 45 gün boyunca iki şeride düşürülmesi planlanıyor. Çalışmaların 21 Eylül civarında bitmesi öngörülüyor.
AVCILAR'DA ELEKTRİK HATTI ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?
Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan ve yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Buna göre, çalışmaların 14 Ağustos civarında tamamlanması bekleniyor.