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        Haberler Bilgi Gündem Küçükçekmece, Yenibosna ve Avcılar'daki yol ve elektrik çalışmaları ne zaman bitiyor? D-100 ne zaman açılacak?

        Küçükçekmece, Yenibosna ve Avcılar'daki yol ve elektrik çalışmaları ne zaman bitiyor?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bahçelievler ile Avcılar'da başlatılan "beyaz yol" ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor. Söz konusu istikameti kullanan sürücüler, çalışmaların ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Küçükçekmece-Yenibosna ve Avcılar çalışması ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:37
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        1

        7 Ağustos günü İstanbul'un, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde başlatılan yol ve elektrik çalışmaları trafiği yoğunlaştırıyor. Yolun daraltılması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları yaşanırken, sürücüler çalışmaların ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. Peki, Küçükçekmece-Yenibosna ve Avcılar çalışması ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

        2

        KÜÇÜKÇEKMECE-YENİBOSNA ARASINDA YOL ÇALIŞMASI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs durakları arasında 'beyaz yol' çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırılırken, yola dubalar yerleştirildi.

        3

        KÜÇÜKÇEKMECE-YENİBOSNA METROBÜS ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, asfalt yerine uygulanan beton çalışmaları 45 gün sürecek. Bu nedenle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinin 45 gün boyunca iki şeride düşürülmesi planlanıyor. Çalışmaların 21 Eylül civarında bitmesi öngörülüyor.

        4

        AVCILAR'DA ELEKTRİK HATTI ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

        Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan ve yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Buna göre, çalışmaların 14 Ağustos civarında tamamlanması bekleniyor.

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